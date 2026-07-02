Oamenii trântiți la pământ, mașinile sar pe asfalt. Puterea seismelor din Venezuela, surprinsă de o cameră

Bilanţul dublului cutremur din Venezuela produs acum o săptămână a ajuns la 2.295 de morţi şi peste 11.000 de răniţi. Alte mii de persoane sunt date dispărute. Noi imagini tulburătoare surprinse de camerele de supraveghere şi publicate de AFP arată momentul în care cele două cutremure au lovit ţara pe 24 iunie.

Imagini din orașul-port La Guaira surprind momentul în care două cutremure cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 au lovit Venezuela pe 24 iunie - Captură AFP

O cameră de supraveghere din orașul-port La Guaira a surprins momentul în care două cutremure cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 au lovit Venezuela pe 24 iunie.

Scenele filmate arată cum oamenii sunt trântiți la pământ de forța seismelor, într-o curte, cum mașinile sunt aruncate efectiv de la sol, în timp ce o clădire aflată în apropiere se prăbușește.

Bilanțul victimelor a ajuns la aproape 2.300 de morți, peste 11.000 de răniți, iar alte mii de persoane sunt date dispărute.

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Zona de coastă din statul La Guaira a fost aproape în întregime distrusă în urma catastrofei.

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Hernan Gil, un bărbat de 43 de ani, un agent de securitate, a fost găsit la opt zile sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite. A rămas blocat în cabina de pază, sub clădirea în care lucra.

Echipele de salvare din șapte țări - Venezuela, Chile, SUA, Portugalia, Costa Rica, El Salvador și Mexic - lucrează fără încetare de trei zile pentru a ajunge la el.

Miercuri seara, salvatorii au ajuns la aproape un metru de victimă. Pompierii chilieni au publicat pe Instagram o înregistrare video în care se vede bărbatul în interiorul cabinei de pază, întorcând capul spre cameră, cu ochiul drept înroșit de sânge.

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"Este cu adevărat un miracol. Sunt complet uimită, pentru că este prima dată când văd atâtea țări unindu-se astfel pentru a salva o singură persoană", a declarat pentru AFP soția lui Gil.

În La Guaira, zeci de clădiri distruse sunt marcate cu litera "D", de la "decedați", conform nomenclaturii internaționale pentru operațiunile de căutare și salvare în cazul cutremurelor. Înseamnă că nu mai există speranțe de a găsi supraviețuitori sub acele dărâmături.

Președinta interimară a țării, Delcy Rodriguez, a decretat miercuri șapte zile de doliu național în memoria victimelor.

Printr-o măsură contrpversată, Guvernul a limitat accesul în La Guaira, iar voluntarii sunt obligați să dețină un permis de trecere.

"A fost extrem de dificil să ajungem pe teritoriul venezuelean", a explicat pentru AFP Luis Arteaga Benatuil, membru al grupului spaniol de căutare și salvare USAR 13.

Națiunile Unite estimează că 50.000 de persoane sunt dispărute în urma dezastrului.

Amploarea pagubelor materiale a aruncat o parte din țară în haos. "Cel mai grav lucru sunt morții. Vă rog să spuneți adevărul", a mărturisit Gladys Barrios, în vârstă de 76 de ani.

Autoritățile au înființat centre de distribuire a ajutoarelor pentru supraviețuitori. Însă aceștia se simt mai mult susținuți de străini și de voluntari.

"La început, totul mergea bine, dar apoi a început dezorganizarea: mai întâi, soldații se serveau singuri și te alegeai cu ce mai era", a povestit Yohana Alvarez, o vânzătoare strămutată.

Patru polițiști au fost arestați pentru jafuri în zona afectată de cutremure, a anunțat Ministerul Justiției pe rețelele sociale. O postare în care agenții au fost prinși în flagrant de locuitorii furioși a devenit virală.

Zonele afectate par să fi fost rase de pe fața pământului. Găuri imense se văd în mijlocul clădirilor care încă stau în picioare, dar care sunt acum inutilizabile.

Agenția spațială americană NASA a estimat că aproximativ 58.870 de clădiri au fost avariate sau distruse, pe baza imaginilor satelitare.

În statul La Guaira, "penuria alimentară este generalizată, serviciile de bază s-au prăbușit, iar comunicațiile sunt în mare parte întrerupte", a transmis marți Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR).

"Tensiunile în rândul populației sunt în creștere, în timp ce accesul la ajutor rămâne limitat. Se întâmplă ca oamenii să fie la un pas de a se omorî între ei pentru mâncare. E ca o luptă de cocoși", a declarat Daniela Armas, în vârstă de 18 ani, vânzătoare din La Guaira, după ce a așteptat să primească hrană într-un adăpost de urgență.

"Situația este destul de critică", a declarat Lia Poggio, șefa misiunii din Venezuela a Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM).

Fatima Berroteran, în vârstă de 56 de ani, locuia în unul dintre cele 20 de blocuri ale complexului rezidențial Brisas din Maiquetía. Ea și familia ei dorm în parcare. "Aici nu se întâmplă nimic pentru noi. Abia de azi-noapte au început să ne aducă apă. Majoritatea nu au corturi", a explicat ea.

Programul Alimentar Mondial (PAM) a lansat un apel pentru strângerea a 50 de milioane de dolari, necesari pentru a hrăni 500.000 de persoane timp de trei luni.

"Multe familii riscă să se afunde și mai mult în sărăcie", a declarat Stephanie Hochstetter, responsabila agenției ONU în această țară.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) se teme, de asemenea, de epidemii și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la sistemele "inadecvate" de urmărire a persoanelor dispărute și de înregistrare a victimelor.

Serviciile de sănătate și rețelele de apă și canalizare perturbate, combinate cu deplasările populației, ar putea favoriza apariția unor focare "de boli care pot fi prevenite prin vaccinare, precum rujeola, difteria și tusea convulsivă", a avertizat un purtător de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier.

În schimb, UNHCR estimează că are nevoie de aproximativ 15 milioane de dolari, în special pentru a oferi adăpost temporar unui număr de 30.000 de persoane, pe o perioadă de șase luni.

Statele Unite au dublat suma ajutorului bilateral în urma tragediei, ajungând la un total de 300 de milioane de dolari destinați ONG-urilor și agențiilor ONU. Aproximativ 2.000 de americani participă la operațiunile de salvare.