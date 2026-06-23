Doi copii în vârstă de doi și patru ani au fost găsiți morți într-o mașină din Franța. Cauzele decesului nu au fost încă stabilite, dar valul de căldură este principala ipoteză, potrivit procurorului local.

Doi copii au fost găsiți morți într-o mașină din Franța. Temperaturi extreme în întreaga ţară - Shutterstock

Doi copii în vârstă de doi și patru ani au fost găsiți morți, luni după-amiază, într-o mașină în Carpentras, sud-estul Franței, potrivit Mediafax.

Incidentul are loc în contextul în care Franța se confruntă cu o perioadă prelungită de temperaturi extreme. Duminică, trei persoane, dintre care doi bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 80 și 95 de ani, au murit în Franța. Decesul lor a fost cauzat în urma unui val de căldură excepțional. Acesta a împins temperaturile peste 40 de grade în anumite părți ale țării.

„Cauzele decesului nu au fost încă stabilite, dar valul de căldură este principala ipoteză”, a declarat pentru AFP procurorul local Hélène Mourges, potrivit sursei.

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Temperaturi extreme în Franţa

Serviciul național de meteorologie, Météo-France, a avertizat că valul de căldură va continua pe tot parcursul săptămânii. Marți sunt așteptate „niveluri excepțional de ridicate” ale temperaturilor în mare parte a țării. Se așteaptă ca în unele zone să depășească 40°C.

Ministerul Sănătății din Franța a îndemnat oamenii să bea apă în mod regulat. De asemenea, îndeamnă oamenii să evite alcoolul, să mențină locuințele răcoroase și să limiteze efortul fizic în cele mai călduroase ore ale zilei, mai arată sursa citată.

Mai multe orașe din vestul și centrul Franței, inclusiv importantul port atlantic, Saint-Nazaire, au înregistrat, în noaptea de duminică spre luni, cea mai caldă noapte din istorie, cu o temperatură minimă nocturnă de 23,2 °C, potrivit Meteo France.

Serviciul meteorologic francez a avertizat că vor urma nopți și mai calde. „Această situație va continua până la sfârșitul săptămânii. Miercuri și joi urmează să se înregistreze temperaturi fără precedent în peste trei sferturi din țară”.