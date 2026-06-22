Un bărbat în vârstă de 51 de ani a murit după ce a căzut de la etaj, în arena Madison Square Garden din New York, în timpul unui concert susținut sâmbătă seară de trupa rock Goose.

Un bărbat a murit după ce a căzut de la înălțime în timpul unui concert al trupei rock Goose - Profimedia

Poliția din New York, citată de AP, a transmis că agenții au intervenit în urma unui apel la serviciul de urgență 911 primit în jurul orei 21:51. La fața locului, oamenii legii au găsit un bărbat inconștient, cu răni care indicau o cădere de la o poziție înaltă din interiorul arenei.

Victima a fost identificată drept Paul Kueker, din Niantic, statul Connecticut. Potrivit poliției, acesta se afla la concert împreună cu soția sa. Bărbatul a fost transportat la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, decesul fiind declarat la scurt timp după sosire.

Autoritățile nu au precizat de la ce înălțime a căzut spectatorul, însă au confirmat că acesta se afla în zona Section 300, una dintre secțiunile superioare ale celebrei arene din Manhattan. Anchetatorii au precizat că nu există, în acest moment, suspiciuni privind o posibilă faptă penală.

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Reacția trupei Goose

În momentul incidentului, pe scenă evolua trupa rock Goose. Membrii formației au transmis ulterior un mesaj în care au afirmat că sunt profund afectați de tragedie. „Suntem zguduiți de ceea ce s-a întâmplat”, au transmis artiștii. Trupa a susținut duminică un nou concert în Central Park și a anunțat că toate încasările vor fi direcționate către un fond caritabil destinat sprijinirii comunității de fani.

„Ne-am întrebat dacă ar trebui să mai cântăm sau nu. Am ajuns la concluzia că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne adunăm comunitatea, să fim alături unii de alții și să oferim un spațiu pentru vindecare”, au transmis membrii formației. Incidentul este investigat de autoritățile din New York.