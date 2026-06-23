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Haos în stația de metrou din Piața Victoriei, după ce o garnitură a fost retrasă din cauza unei defecţiuni

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.06.2026, 09:43 | Modificat la 23.06.2026, 10:09

Aglomerație în această dimineață în stația de metrou Victoriei, după ce o defecțiune tehnică la una dintre garnituri a îngreunat circulația. În contextul orei de vârf, când cei mai mulți bucureșteni se îndreaptă spre locul de muncă, peroanele au devenit rapid neîncăpătoare.

O garnitură de metrou a fost retrasă din circulaţie marţi dimineaţă, după ce au fost înregistrate probleme tehnice la o uşă de acces, călătorii fiind debarcaţi în staţia Tineretului.

"Informăm publicul, că astăzi 23.06.2026, în jurul orei 8:39, în staţia de metrou Tineretului, linia 1, un tren de metrou a prezentat probleme tehnice la o uşă de acces", informează Metrorex.

Din motive de siguranţă trenul a debarcat călătorii la peron şi a fost retras pentru verificări la depou. "Pasagerii şi-au continuat călătoria cu un alt tren sosit în staţie", precizează compania, care prezintă scuze călătorilor pentru disconfortul creat.

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Luni după-amiază, circulaţia trenurilor de metrou a fost întreruptă, între staţiile 1 Mai - Jiului, întrucât a apărut "o situaţie tehnică neprevăzută" în timpul lucrărilor de interconectare dintre Magistrala 4 şi viitoarea Magistrală 6.

În urmă cu mai puţin de două săptămâni, la staţia de metrou Piaţa Iancului a fost semnalată o degajare de fum pe peron, din cauza incendiului izbucnit la un conductor electric, în tunel, ceea ce a făcut necesară evacuarea călătorilor.

Redactia Observator
Redactia Observator
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