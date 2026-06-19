Belarus, arestat în Franța pentru spionaj la o fabrică de drone în interesul Rusiei

Un bărbat din Belarus a fost arestat preventiv și pus sub acuzare că a spionat o fabrică franceză de drone, lângă Toulouse, în sudul țării.

Incidentul s-a petrecut la începutul lunii, dar a fost făcut public astăzi de autoritățile franceze. Concret, pe 3 iunie, un bărbat de 48 de ani, născut în Belarus, a fost arestat în timp ce filma un prototip de dronă al unei companii care furnizează echipamente armatei franceze și celei ucrainene, a anunțat vineri Parchetul francez, care investighează suspiciuni de ingerințe străine comise pe teritoriul Franței.

Belarus reținut în Franța sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei

"Investigațiile desfășurate de Direcția Generală pentru Securitate Internă (DGSI) au stabilit că acesta ar fi trimis o înregistrare video unui interlocutor din Rusia", au adăugat procurorii.

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Pe 5 iunie, Parchetul din Paris a deschis o anchetă judiciară pentru mai multe infracțiuni care vizează afectarea securității și interesului național.

Bărbatul a fost pus sub acuzare, printre altele, pentru transmiterea de informații către o putere străină, Rusia, infracțiune pentru care riscă până la 15 ani de închisoare, precum și pentru asociere în vederea comiterii de infracțiuni, a precizat Parchetul.

Potrivit unor surse citate de presa franceză, bărbatul, care locuia în Spania, viza fabrica Delair din Labège, în apropiere de Toulouse, aproape de granița franco-spaniolă. Cu două zile înainte de arestarea sa, fabrica respectivă fusese vizată de atacuri cu cocktailuri Molotov, care însă nu au explodat.

Avalanșă de spioni și agenți ruși în Europa. Unii au și cetățenie română

Amintim că tot în iunie, în Suedia, un bărbat de 34 de ani, care a lucrat în Forțele Armate Suedeze, a fost acuzat de tentativă de spionaj și că a încercat să dezvăluie Rusiei informații extrem de clasificate. Este suspectat inclusiv de complot pentru comiterea unui asasinat, potrivit televiziunii de stat SVT.

Iar în Polonia, la sfârșitul lunii mai, a fost arestat, tot pentru suspiciunea de spionaj, un angajat al PGZ, principalul grup de stat din industria de apărare a Poloniei, care produce echipamente militare pentru armata poloneză și pentru aliații Varșoviei, conform rmf24.pl.

Tot în luna mai, în Polonia, serviciul intern de securitate ABW a reținut trei cetățeni polonezi, bărbați cu vârste între 48 și 62 de ani, suspectați că ar fi spionat în favoarea Rusiei prin monitorizarea amplasării trupelor NATO pe teritoriul polonez și prin crearea și răspândirea unor materiale de propagandă și dezinformare. Toți au fost arestați preventiv pentru trei luni.

Tot în luna mai, autorităţile germane au arestat un cetăţean ucrainean suspectat că ar fi spionat pentru Rusia, după ce acesta a fost extrădat din Spania. Bărbatul fusese prins la sfârşitul lunii martie lângă Alicante, la cererea Germaniei. Ancheta vizează două persoane: Serghei, un ucrainean de 43 de ani din Harkov, şi Alla, o femeie de 45 de ani cu cetăţenie română, reţinută în Germania, relatează Spiegel.

Procurorii germani îi suspectează că ar fi colectat informaţii pentru Rusia despre o companie germană care furnizează Ucrainei drone şi componente pentru drone. Potrivit anchetatorilor, Serghei ar fi început să strângă informaţii şi să filmeze pe ascuns obiective ale companiei, în timp ce femeia cu cetățenie română ar fi identificat adresa unui șef din cadrul companiei şi ar fi fotografiat locuinţa acestuia. Anchetatorii cred că informaţiile puteau fi folosite pentru pregătirea unor acţiuni împotriva ţintei, inclusiv un posibil atac fizic sau chiar asasinat.

În aprilie, Varşovia a pus sub acuzare un soldat polonez pentru colaborare cu serviciile secrete ruseşti între 2023 şi 2024. Bărbatul publica în mod regulat conţinut anti-ucrainean, pro-rus şi anti-occidental pe reţelele de socializare şi s-a înrolat în forţele armate poloneze în 2024, după ce a efectuat serviciul militar voluntar, relatează rmf24.pl.

Ucraineanul Roman Lavrinovici, în vârstă de 22 de ani, şi românul născut în Ucraina, Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, au fost condamnaţi azi la şapte şi, respectiv, doi ani de închisoare pentru atacuri incendiare comise anul trecut asupra unor proprietăţi care aveau legătură cu premierul laburist britanic Keir Starmer. Rusia s-ar aflat în spatele atacurilor, potrivit unor anchete jurnalistice.