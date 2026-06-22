Keir Starmer şi-a dat demisia din funcţia de prim-ministru al Marii Britanii

Premierul britanic Keir Starmer a demisionat azi, după mai multe luni de presiuni politice. Laburiștii îşi caută un nou lider care să recupereze sprijinul pierdut în sondaje, în timp ce partidul extremist Reform UK, al lui Nigel Farage, este în creștere. Favorit să-i ia locul este Andy Burnham, primarul regiunii Greater Manchester.

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat luni că va demisiona din funcția de șef al guvernului și a promis că va face tot ce-i stă în putere pentru a gestiona un transfer ordonat al puterii, relatează Reuters.

De ce pleacă Keir Starmer

Keir Starmer era tot mai izolat în partid după victoria rivalului său Andy Burnham în alegerile parlamentare parțiale. Și-a anunțat azi demisia, în condițiile în care peste 100 de deputați laburiști au cerut plecarea lui sau stabilirea unui calendar pentru retragere, adică aproximativ un sfert dintre reprezentanții laburiști din Camera Comunelor.

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În ultimele luni guvernul lui Keir Starmer a fost zguduit de scandalul Epstein-Mandelson. În urmă cu două săptămâni, Ministrul Apărării, John Healey, a demisionat după o dispută privind cheltuielile militare, acuzându-l pe Starmer că nu a alocat resursele promise. Luna trecută a plecat şi ministrul sănătății, Wes Streeting.

Tensiunile din interiorul Partidului Laburist s-au intensificat în ultimele zile. Printre cei care ar fi exprimat îngrijorări se numără și membri de rang înalt ai guvernului, inclusiv ministrul de externe Yvette Cooper.

Cine este favorit să-i ia locul

Plecarea lui deschide drumul pentru Andy Burnham, primarul regiunii metropolitane Greater Manchester, care a revenit recent în Parlament şi ar putea prelua conducerea Partidului Laburist. Dacă devine liderul partidului aflat la guvernare, Burnham poate deveni şi prim-ministru.

Amintim că Starmer a câştigat alegerile în 2024 cu o victorie clară şi promitea stabilitate politică, însă la mai puţin de doi ani, pleacă din funcţie.

După demisia lui Keir Starmer, Marea Britanie se pregătește să aibă al șaptelea premier în ultimii 10 ani, semn al instabilității politice care a marcat țara după referendumul pentru Brexit.

Succesorul lui Starmer, numit până în septembrie

În sistemul parlamentar de guvernare al Marii Britanii, liderul partidului care are majoritate în Parlament devine prim-ministrul ţării. Partidul Laburist al lui Starmer are în prezent o majoritate largă.

Prin urmare, procesul de înlocuire a lui din funcţia de premier trebuie să înceapă cu înlocuirea sa de la conducerea Partidului Laburist.

Starmer a spus că va cere Partidului Laburist să stabilească un calendar pentru schimbarea conducerii, iar depunerea candidaturilor se va deschide pe 9 iulie.

El a precizat că va rămâne în funcţie până la finalizarea competiţiei şi că va face tot ce poate pentru a asigura o predare ordonată a puterii.

Starmer a spus că se aşteaptă ca noul lider şi prim-ministru să fie instalat până la revenirea Parlamentului din vacanţă, pentru sesiunea de toamnă, în septembrie.