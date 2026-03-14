Donald Trump anunţă un efort colectiv pentru eliberarea Strâmtorii Ormuz

Președintele SUA anunță sâmbătă după amiază că SUA, împreună cu alte state, trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz pentru a deschide traficul navelor petroliere.

Donald Trump anunţă un efort colectiv, alături de state europene şi China, pentru eliberarea Strâmtorii Ormuz - Profimedia

Preşedintele menţionează şi China în lista de state care ar putea contribui la acest efort colectiv.

"Multe țări, în special cele afectate de încercarea Iranului de a închide strâmtoarea Ormuz, vor trimite nave de război, împreună cu Statele Unite ale Americii, pentru a menține strâmtoarea deschisă și în siguranță. Am distrus deja 100% din capacitatea militară a Iranului, dar este ușor pentru ei să trimită o dronă sau două, să lanseze o mină sau să lanseze o rachetă de rază mică undeva de-a lungul sau în această cale navigabilă, indiferent cât de grav înfrânte ar fi. Sperăm că China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie și alții, care sunt afectați de această constrângere artificială, vor trimite nave în zonă, astfel încât strâmtoarea Ormuz să nu mai fie o amenințare pentru o națiune care a fost complet decapitată. Între timp, Statele Unite vor bombarda țărmul și vor trage încontinuu în afara apei bărcile și navele iraniene. Într-un fel sau altul, vom avea în curând Strâmtoarea Ormuz DESCHISĂ, ÎN SIGURANȚĂ și LIBERĂ!"

Mesajul vine la doar câteva ore după ce secretarul american al Energiei, Chris Wright a anunţat că Statele Unite nu sunt în prezent pregătite să escorteze petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.

Oficialul american a precizat că armata SUA ar putea începe astfel de operațiuni în perioada următoare, însă "în acest moment nu dispune de resursele necesare".

"Se va întâmpla destul de curând, dar nu se poate întâmpla acum. Pur şi simplu nu suntem pregătiţi", a afirmat Wright într-un interviu acordat CNBC, potrivit AFP.

Acesta a explicat că resursele militare ale Statelor Unite sunt concentrate în prezent pe "distrugerea capacităților ofensive ale Iranului".

