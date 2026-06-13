Drone kamikaze lansate de Iran spre navele din Ormuz, doborâte de SUA. Coridorul rămâne deschis

Tensiuni în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii. Armata Statelor Unite a anunţat că a doborât mai multe drone iraniene de tip "one-way" (kamikaze), lansate pentru a perturba traficul maritim din zonă. CENTCOM susţine că toate dronele au fost neutralizate, iar tranzitul navelor continuă fără întreruperi, la scurt timp după ce Donald Trump avertizase Teheranul să oprească atacurile.

Potrivit unui mesaj publicat de CENTCOM pe platforma X, Iranul a lansat mai multe drone de atac care au încercat să perturbe traficul comercial maritim în apropierea strâmtorii.

Preşedintele Donald Trump avertizase Iranul, vineri dimineaţă, să nu mai lanseze drone asupra navelor care încearcă să tranziteze Strâmtoarea, spunând că Teheranul "ar face bine să-şi pună lucrurile în ordine, şi repede!", scrie Reuters.

Armata americană a precizat că forţele sale "le-au doborât pe toate în ultimele ore, în timp ce fluxul de trafic prin strâmtoare continuă fără întreruperi".

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"Coridorul comercial internaţional rămâne deschis pentru tranzit", a mai transmis CENTCOM.