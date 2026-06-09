Preşedintele american Donald Trump a fost huiduit puternic luni de publicul de la Madison Square Garden din New York, unde era prezent pentru a asista la cel de-al treilea meci al finalei NBA, notează AFP.

Donald Trump, huiduit la finala NBA de la Madison Square Garden - Profimedia

În timp ce se intona imnul naţional, imaginea preşedintelui american, stând în picioare şi salutând milităreşte, a apărut pe ecranul uriaş, declanşând o reacţie imediată din partea multor spectatori.

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Născut la New York, Donald Trump a fost invitat de proprietarul echipei New York Knicks, James Dolan, pe care îl cunoaşte de multă vreme.

Cei doi au ocupat locuri în loja lui James Dolan cu aproape de o oră înainte de începutul meciului, avându-i alături pe secretarul internelor, Doug Burgum, şi pe cel al transporturilor, Sean Duffy.

Fostul dezvoltator imobiliar şi-a schimbat reşedinţa principală la sfârşitul anului 2019, mutându-se de la Trump Tower din New York la Mar-a-Lago (Palm Beach), în Florida, unde s-a stabilit definitiv la sfârşitul primului său mandat.

De atunci, el a avut doar apariţii rare la New York, oraş cu majoritate democrată.

Venirea lui Donald Trump pentru meciul celor de la Knicks împotriva echipei San Antonio Spurs a impus măsuri de securitate excepţionale, mai scrie AFP.