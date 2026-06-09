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Video Donald Trump, huiduit la finala NBA de la Madison Square Garden

Donald Trump, huiduit la finala NBA de la Madison Square Garden Donald Trump, huiduit la finala NBA de la Madison Square Garden - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.06.2026, 06:36 | Modificat la 09.06.2026, 06:49

Preşedintele american Donald Trump a fost huiduit puternic luni de publicul de la Madison Square Garden din New York, unde era prezent pentru a asista la cel de-al treilea meci al finalei NBA, notează AFP.

În timp ce se intona imnul naţional, imaginea preşedintelui american, stând în picioare şi salutând milităreşte, a apărut pe ecranul uriaş, declanşând o reacţie imediată din partea multor spectatori.

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Născut la New York, Donald Trump a fost invitat de proprietarul echipei New York Knicks, James Dolan, pe care îl cunoaşte de multă vreme.

Cei doi au ocupat locuri în loja lui James Dolan cu aproape de o oră înainte de începutul meciului, avându-i alături pe secretarul internelor, Doug Burgum, şi pe cel al transporturilor, Sean Duffy.

Fostul dezvoltator imobiliar şi-a schimbat reşedinţa principală la sfârşitul anului 2019, mutându-se de la Trump Tower din New York la Mar-a-Lago (Palm Beach), în Florida, unde s-a stabilit definitiv la sfârşitul primului său mandat.

De atunci, el a avut doar apariţii rare la New York, oraş cu majoritate democrată.

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Venirea lui Donald Trump pentru meciul celor de la Knicks împotriva echipei San Antonio Spurs a impus măsuri de securitate excepţionale, mai scrie AFP.

Redactia Observator
Redactia Observator
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