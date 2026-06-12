Reacţia MAE în cazul familiilor de români afectate de protestele din Belfast. 15 titluri de călătorie emise

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că 41 de cetăţeni români, dintre care 17 minori, au fost vizaţi de solicitările de asistenţă consulară făcute după izbucnirea protestelor violente din Irlanda de Nord. Autorităţile române spun că au emis până acum 15 titluri de călătorie pentru întoarcerea în România, cele mai multe pentru copii.

Familii de români, mutate după violenţele din Belfast - Profimedia

Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României în Regatul Unit şi Consulatul General al României la Edinburgh, continuă demersurile pentru identificarea şi sprijinirea cetăţenilor români afectaţi de protestele violente din Irlanda de Nord.

Potrivit comunicatului emis de MAE, de la declanşarea crizei şi până acum au fost gestionate 11 solicitări de asistenţă consulară. Acestea au vizat 41 de cetăţeni români, dintre care 17 minori, dar şi un cetăţean al Uniunii Europene, membru de familie al unui cetăţean român.

15 titluri de călătorie emise pentru românii care vor să revină în ţară

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În cadrul demersurilor de sprijin consular, secţia consulară a Ambasadei României la Dublin a eliberat până acum 15 titluri de călătorie pentru revenirea în România. MAE precizează că majoritatea documentelor au fost emise pentru cetăţeni români minori.

Consulul general al României la Edinburgh, Andreea Berechet, s-a deplasat joi, 11 iunie 2026, la Belfast. Împreună cu consulul onorific al României în County Down, Mălina Vîrtejanu, aceasta s-a întâlnit cu două dintre familiile de români afectate de violenţe.

Cele două familii se află în locuinţe puse la dispoziţie de autorităţi şi au beneficiat sau urmau să beneficieze de sprijin pentru recuperarea unor bunuri şi documente de călătorie din locuinţele vandalizate, dar şi pentru transportul către aeroport.

MAE cere măsuri pentru siguranţa românilor din zonele afectate

Consulul general a participat şi la o întâlnire organizată de Poliţia din Irlanda de Nord cu organizaţiile comunitare. La discuţii au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Guvernului nord-irlandez, Ministerului de Justiţie, Autorităţii pentru Educaţie şi Autorităţii pentru Locuinţe.

Autorităţile locale au transmis că, pentru dezescaladarea situaţiei, forţele de poliţie au fost deja suplimentate cu efective din alte regiuni.

În dialogul cu autorităţile locale, consulul general a vorbit despre temerile cetăţenilor români privind siguranţa personală şi protejarea bunurilor. MAE subliniază că a fost evidenţiată necesitatea asigurării unui climat de securitate în zonă, inclusiv în contextul în care în mediul online au circulat liste cu adrese la care locuiesc cetăţeni străini, inclusiv din zone cu comunităţi româneşti.

Recomandări pentru românii aflaţi în Irlanda de Nord

MAE anunţă că urmăreşte în continuare evoluţiile din Irlanda de Nord, iar misiunile diplomatice şi oficiile consulare implicate sunt pregătite să acorde asistenţă consulară, în limita competenţelor.

Ministerul le recomandă românilor aflaţi în Irlanda de Nord să urmeze indicaţiile poliţiei locale şi să evite deplasările în zonele în care au loc demonstraţii.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială sau de urgenţă pot apela telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Edinburgh: +44 (0) 7951 858 445, precum şi telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Dublin: +353 864 684 351.