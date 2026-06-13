Poate a 40-a oară va fi cu noroc! Statele Unite şi Iranul dau semne că se apropie de un acord de pace, iar Donald Trump anunţă că a încheiat războiul. Înţelegerea provizorie ar prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi ridicarea blocadei americane. Şi oficialii iranienii recunosc că un acord nu a fost niciodată mai aproape decât acum. Negocierile pe tema programul nuclear vor avea loc ulterior.

La 104 zile de la declanșarea războiului împotriva Teheranului, Donald Trump a anunţat, din Biroul Oval, încheierea ostilităţilor. Patru aeronave militare americane C-17 au decolat deja spre Geneva, unde vicepreşedintele JD Vance urmează să semneze acordul de pace cu oficialii iranieni. Imediat ce documentul va intra în vigoare, Statele Unite vor relaxa sancţiunile economice şi vor opri blocada asupra Strâmtorii Ormuz.

Trump promite ridicarea embargoului după semnarea acordului

Reporter: Și Liderul Suprem a aprobat acest acord, domnule?

Articolul continuă după reclamă

Donald Trump: Înțeleg că răspunsul este da.

Reporter: Și când acest acord va fi semnat, Statele Unite vor ridica imediat embargoul?

Donald Trump: Da, așa este. Face parte din acord.

Republica Islamică promite însă că situaţia din strâmtoare nu va reveni la cea dinainte de război. Şeful diplomaţiei de la Teheran a declarat că Iranul, împreună cu Omanul, vor asigura trecerea în siguranţă a navelor prin artera prin care trece aproximativ o cincime din livrările mondiale de țiței.

"În baza acestui acord, activele noastre vor fi deblocate. Pentru a remedia pagubele cauzate Iranului, în cadrul acestui acord a fost prevăzut un plan economic", a declarat Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe.

Teheranul cere un plan de reconstrucţie de 300 de miliarde de dolari

Mai exact, Teheranul le-ar cere americanilor să susţină un plan de reconstrucţie a Iranului estimat la cel puţin 300 de miliarde de dolari.

Cât despre discuţiile pe tema programului nuclear...

"Am lăsat chestiunea aceasta pentru a doua etapă, care va fi mai dificilă şi pentru care au fost prevăzute 60 de zile de negocieri", mai spune ministrul iranian de Externe.

Este a 39-a oară, de la începutul conflictului, când Trump anunță iminența unui acord care să pună capăt războiului.

De ce s-au prelungit negocierile de pace

"Cred că acest lucru a prelungit negocierile, deoarece Iranul consideră că, cu cât durează mai mult acest proces, cu atât Statele Unite se vor confrunta cu mai multă presiune, atât pe plan internațional, cât și pe plan intern", a explicat Jennifer Parker, profesor universitar.

Dacă va fi semnat, acordul ar urma să se numească "Acordul de la Islamabad", pentru a reflecta eforturile de mediere depuse de Qatar și Pakistan.