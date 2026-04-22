Două avioane de vânătoare s-au ciocnit în aer. Piloţii făceau poze şi nu şi-au dat seama că urmează coliziunea

Două avioane militare s-au ciocnit în aer deoarece piloții făceau fotografii. Incidentul incredibil s-a produs în urmă cu cinci ani, dar acesta a fost dezvăluit publicului recent.

de Redactia Observator

la 22.04.2026 , 16:36
Două avioane de vânătoare sud-coreene F-15K s-au ciocnit în aer în 2021, deoarece piloții făceau fotografii și videoclipuri, potrivit BBC.

Un singur pilot a fost găsit vinovat şi a fost pedepsit

Piloții au supraviețuit, dar accidentul a provocat pagube semnificative de aproximativ 600.000 de dolari. Încercând să obțină imagini cât mai bune, ei au apropiat avioanele prea mult și au provocat coliziunea.

Ancheta ulterioară a stabilit vinovăția unui pilot. Acesta a fost sancționat de superiori pentru comportamentul său și pentru utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor.

