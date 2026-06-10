Insulă privată din Croația, scoasă la vânzare la prețul unui penthouse din București

Croația a scos la vânzare o insulă privată la prețul unui penthouse din București. Cu o condiție, însă.

Pentru cei care visează să renunțe la agitația orașului și să se retragă pe propria insulă, o oportunitate rară a apărut chiar în Europa, scrie DailyMail. Insula privată Mali Kosmac, situată în arhipelagul Sibenik de pe coasta Dalmației, în Croația, a fost scoasă la vânzare pentru 700.000 de euro, un preț comparabil cu cel al unui penthouse de lux din București.

Mali Kosmac este una dintre cele mai mici insule private disponibile în prezent pe piața imobiliară croată, dar și una dintre cele mai accesibile. Proprietatea se află la aproximativ 250 de metri de continent și la circa 22 de kilometri de Aeroportul Split.

Insula are o suprafață de aproape 5.000 de metri pătrați și, spre deosebire de multe alte insule promovate drept oportunități pentru dezvoltări turistice exclusiviste, este complet neamenajată. Terenul este plat și acoperit de vegetație mediteraneană, formată din arbuști rezistenți și plante joase.

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Peisajul este spectaculos, cu priveliști asupra Adriaticii și liniște deplină, însă există o problemă majoră pentru viitorul proprietar. Nu se poate construi nimic pe insulă. Conform reglementărilor locale de urbanism, pe Mali Kosmac nu pot fi ridicate locuințe, hoteluri sau alte clădiri. Terenul poate fi utilizat exclusiv pentru activități agricole.

În plus, accesul nu este întotdeauna simplu. Insula este înconjurată în mare parte de țărmuri stâncoase, ceea ce poate face acostarea cu barca dificilă în funcție de condițiile meteo.

Alternative mai exotice

Pentru cei care visează la o insulă tropicală, există și alternative mai îndepărtate. De exemplu, Bikini Caye, o insulă privată din Belize, este scoasă la vânzare pentru 600.000 de dolari. Cu o suprafață de 0,39 acri, proprietatea este situată în interiorul Barierei de Corali din Belize și oferă condiții excelente pentru dezvoltare. Spre deosebire de Mali Kosmac, terenul este stabil și permite construcții, fiind potrivit pentru o vilă ecologică sau o cabană pentru pescuit.

Insula se află în apropierea rezervației marine South Water Caye și oferă acces la unele dintre cele mai apreciate zone pentru snorkeling și pescuit din regiune. De asemenea, este situată la aproximativ 45 de minute cu barca de orașul Dangriga, considerat capitala culturală a Belizeului.