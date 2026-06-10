Nick Reiner, fiul regizorului american Rob Reiner, solicită acces la averea de 1,5 milioane de dolari a părinţilori săi, pe care este acuzat că i-a ucis.

Fiul regizorului Rob Reiner, acuzat că şi-a omorât părinţii, vrea să se apere pe banii familiei - Getty Images

În solicitarea depusă luni se afirmă că Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, ar fi trebuit să înceapă să beneficieze de pe urma acestui fond în urmă cu doi ani, înainte de moartea părinţilor săi, el neputând să-l plătească pe avocatul care l-a reprezentat iniţial, după arestarea sa din decembrie.

Rob Reiner, renumit regizor cunoscut în special pentru filmele "Când Harry a cunoscut-o pe Sally" şi "Oameni de onoare", şi soţia sa, Michele Singer Reiner, au fost înjunghiaţi mortal la data de 14 decembrie, în vila lor din cartierul de lux Brentwood, din Los Angeles.

Fiul lor cel mic, Nick, care a suferit de probleme de sănătate mintală şi are antecedente de toxicomanie, este judecat pentru crimă în urma acestei duble omucideri care a şocat Hollywoodul.

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"Nick îşi iubea părinţii, iar moartea lor l-a devastat", se arată în documentul judiciar. "Dar ceea ce li s-a întâmplat, sau nu, nu este în discuţie în acest litigiu privind fondul fiduciar", se precizează în cerere.

Conform acestui document, fondul este unul dintre cele trei create pentru cei trei copii ai familiei Reiner. Nick ar fi trebuit să primească jumătate din sumă la împlinirea vârstei de 30 de ani, iar cealaltă jumătate cinci ani mai târziu. "Era vorba de un angajament asumat de părinţii lui Nick", potrivit aceleiaşi surse.

Primul său avocat, Alan Jackson, a renunţat să îl reprezinte, fără a comunica motivele acestei decizii. Ca urmare, un tribunal din Los Angeles a numit un avocat din oficiu pentru a-l apăra pe presupusul criminal.

Nick Reiner riscă închisoarea pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată, sau chiar pedeapsa cu moartea, aceasta nefiind abolită oficial în California - statul democrat a instituit doar un moratoriu asupra execuţiilor capitale începând din 2019. Examinarea acuzaţiilor care îi sunt aduse lui Nick Reiner a fost amânată pentru luna septembrie.