Incendiile apocaliptice din Europa, la 2 km de zonele locuite. "Flăcări de 20 de metri înălţime"

Franţa şi Spania se sufocă în flăcări şi fum, iar lupta cu focul devine tot mai grea. Sute de mii de oameni şi-au părăsit casele, iar alte sute de mii stau cu bagajele făcute. Preşedintele francez spune că este cel mai greu moment prin care trece ţara sa după al doilea război mondial. Şi în Spania incendii sunt considerate istorice. O echipă Observator este în provincia Castellon si a filmat scene dramatice. Românii din regiune sunt izolaţi în case - nu ies afară şi nu merg la serviciu.

În provincia Castellon, pompierii luptă zi şi noapte cu valul de foc care se apropie de localităţi. Echipa Observator a primit permisiunea să filmeze munca dificilă a salvatorilor în apropierea de Onda, un oraş cu 25.000 de locuitori. Lupta cu focul se duce mai ales din aer pentru că nu există drumuri de acces pe munte.

La fiecare câteva minute, un nou avion apare deasupra munților, își deschide rezervoarele și aruncă zeci de mii de litri de apă peste flăcări. Imediat după el vine un altul. Este o cursă contra cronometru, pentru că pompierii încearcă să răcească vegetația și să oprească incendiul înainte să ajungă din nou la zonele locuite. Între frontul de foc și case sunt mai puțin de 2 km.

În ciuda zecilor de zboruri de survol, pădurea arde mocnit, iar fumul se ridică desupra oraşului ca din furnalele unei fabrici. Casele sunt acoperite de cenuşa care cade din cer.

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În Castellon trăiesc zeci de mii de români. Oamenii spun că au mai văzut incendii dar nu ca acum

Român stabilit în Spania: Au mai fost acum vreo zece ani. A fost rău, dar nu ca asta. Vine de la Vall D'Uixo până aici, în două zile a ajuns aici. Te sufocă un pic. Dacă eşti prin zona aia, mai ales în zona aia.

Reporter: Este evacuată localitatea? Că văd că e destul de pustiu.

Român stabilit în Spania: Stăm în casă, cum a fost la Covid. Este pericol din cauza fumului şi stăm în casă. La muncă nu ne ducem, nimic.

Un localnic povesteşte că abia a avut timp să se urce în maşină atunci când au izbucnit flăcările.

"Era ca în filme când iadul crăpa pământul și vedeai infernul roșu. Erau flăcări de 15 până la 20 de metri înălțime. A fost o atrocitate! Nu pot descrie neputința pe care o simte o persoană când își vede casa, casele vecinilor, orașul, cartierul arzând", a declarat un localnic.

Situaţia rămâne extrem de gravă şi în regiunea Avila, unde cel mai mare incendiu forestier din istoria ţării este încă scăpat de sub control după ce s-a unit cu altul din zona Madrid. O cameră de supraveghere a suprins violenţa cu care s-au răspândit flăcările - în doar trei minute, focul s-a mutat din pădure în curte, iar apoi a înghiţit complet o casă.

În şase zile, flăcările au distrus 70.000 de hectare de vegetaţie. Patru sute de pompieri s-au luptat să oprească focul să ajungă la oraşul Valdemaqueda. Localncii sunt însă furioşi pe autorităţi.

"Este ceva inuman, ne-au abandonat. Trei zile a ars focul în munți și nu au venit. Da, au trimis trei elicoptere. Trei elicoptere, dar acesta este cel mai mare munte din zonă", a mai spus un localnic.

Pe lângă incendii, pompierii spanioli luptă şi cu timpul. De mâine, un nou val de căldură loveşte ţara

"Sezoanele incendiilor devin în mod clar mai lungi și mai intense. De ce? Pentru că arșița sosește mai devreme și durează mai mult", a explicat un inginer silvic din Spania.

În Franţa, super-incendiul de lângă Bordeaux, nu a mai progresat, dar este încă departe de a fi stins. Autorităţile au decis evacuarea a patru mii de turişti din campinguri.

Preşedintrele Emmanuel Macron le-a mulţumit pompierilor care salvează ţara în aceste momente.

"Vă mulțumesc din adâncul inimii și exprim recunoștința întregii națiuni. Situația de astăzi este cea mai gravă pe care am văzut-o vreodată, cea mai gravă de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace", a transmis Macron.

În departamentul Var participă la misiuni şi 40 de pompieri români, care lucrează în două schimburi. Intervenţia lor este apreciată de francezi.

"Colaborarea cu echipa franceză este extraordinară. Suntem sub coordonarea lor și acționăm de fiecare dată când suntem însărcinați de autoritățile franceze", a declarat un ofiţer IGSU.