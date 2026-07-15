Schimbare periculoasă de roluri! Copiii încep să dicteze meniurile de acasă. Influenţaţi de trendurile din social media, adolescenţii insistă pentru reguli considerate sănătoase, cum ar fi eliminarea zahărului şi carbohidraţilor. Multe idei nu sunt susţinute, însă, de ştiinţă, iar medicii îi sfătuiesc pe adulţi să nu cedeze. Mai ales că unele diete promovate de influenceri nu sunt deloc sănătoase.

La 17 ani, Cătălina face parte din categoria tinerilor care "dictează" ce mânâncă toată familia. "Mami mai face şi mâncare tradiţională, adică ce se mănâncă şi i-am zis asta a ieşit din toate obiceiurile să îmi mai facă nu ştiu, musaca şi toate chestiile de genul", spune Cătălina. Majoritatea adulţilor reuşesc să găsesc contraargumente şi să explice adolescenţilor rolul unei alimentaţii echilibrate.

Nutriţioniştii avetizează că dietele copiate de pe reţele sociale pot face rău

"Frigiderul este responsabilitatea părintelui, el este cel care se ocupă de cumpărături, putem să ajungem la un echilibru mergând şi făcând o listă de cumpărături, şi să mergem împreună cu adolescentul, să punem şi lucruri care sunt importante dar nu doar ce-şi doreşte adolescentul", a declarat Irina Iacob, psiholog. Nutriţioniştii aprobă acest stil de viaţă. Consideră că nu este sănătos să renunţăm de tot la zahăr, carbohidraţi, proteine animale şi să urmăm diete extreme.

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"Cu un potenţial periculos pentru că respectivul nu va mai avea vigoare, nu se va mai simţi în stare să-şi desfăşoare activităţile, se va simţi permanent infometat. Este stresat ficatul, sunt stresaţi rinichii, nu este o dietă pe care s-o urmez pe termen lung", a declarat Şerban Damian nutriţionist.

Nutriţioniştii avetizează adolescenţii că dietele copiate de pe reţele sociale le pot face rău. Cine vrea să urmeze un regim alimentar trebuie neapărat să o facă doar la recomandarea medicului.