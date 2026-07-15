​Italia a devenit cuptorul Europei. Aerul fierbinte se întinde şi în Franţa sau Spania. Specialiştii avertizează că valul de căldură poate provoca probleme grave de sănătate. Ultimele statistici arată că 14 mii de oameni şi-au pierdut viaţa sub cupola de foc care domină continentul de la începtulul lunii iunie.

44 de grade au fost măsurate în Sardinia iar în Sicilia doar cu unul mai puţin. Şapte oraşe din Italia sunt sub cod roşu de caniculă. Iar vârfului valului de căldură nu a fost încă atins. Activiştii Greenpeace au testat atmosfera cu statui de gheaţă, care s-au topit aproape instantaneu.

"Suntem aici, la Roma, în timpul acestui val de căldură pentru a arăta impactul schimbărilor climatice asupra oamenilor de rând, în special asupra lucrătorilor. Industriile combustibililor fosili au o responsabilitate istorică pentru schimbările climatice în cursul anului", a declarat Simona Abbate, reprezentant Greenpeace.

Cancula vine si cu incendii. În nord, ard pădurile din Piemonte.

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Estul Spaniei şi Insulele Baleare stau să se topească. Locuitorii din Zaragoza şi Valencia suportă cu greu temperaturi de 43 de grade. Pe lângă codul roşu de caniculă, autorităţile avertizează şasupra unui val de praf saharian.

Franţa o duce puţin mai bine. Niciun departament nu mai e sub cod roşu de caniculă. Iar incendiul din pădurea Fontainebleau este ţinut sub control, dar nu a fost stins în totalitate. Principalul suspect pentru declanşarea focului ar fi chiar un pompier voluntar.

Şi turcii luptă cu flăcările. O mie de oameni au fost evacuaţi de urgenţă din regiunea turcă Milas.

Extrem de cald este şi în Marea Britanie. Sudul Angliei, inclusiv Londra măsoară temperaturi maxime cuprinse între 34 şi 36 de grade.

"Ceea ce era cu adevărat extrem devine din ce în ce mai normal. Și ceea ce era normal devine acum, de fapt, rece. Doar un comentariu despre numărul de zile cu peste 30 de grade în Regatul Unit. Merită să ne amintim că în secolul al XX-lea, la fiecare cinci ani, nu atingeam 30 de grade nicăieri în Regatul Unit tot anul", a spus Mike Kendon, specialist climatic, pentru Reuters.

Specialiştii avertizează că aerul fierbinte poate provoca porbleme grave de sănătate.

"Vremea caldă, în special, poate capta ozonul și particulele mici de poluare în zonele mai joase ale atmosferei, ceea ce duce la o calitate mai proastă a aerului. O calitate mai proastă a aerului este un factor declanșator frecvent al simptomelor astmului. De asemenea, căldura poate prelungi sezoanele de polen și poate crește cantitatea de polen din aer", a explicat Megan Conroy, medic pneumolog.

Bilanţul valului de căldură e tragic, 14 mii de oameni şi-au pierdut viaţa răpuşi de temperaturile extreme.