"Femeile luptă la fel de bine". Kievul, sfătuit să înceapă recrutarea ucrainencelor şi să le trimită pe front

În condiţiile în care războiul din Ucraina nu dă semne că s-ar apropia de final, iar armata Kievului resimte criza de personal, un oficial american vine cu "soluţia": femeile ucrainence să fie trimise pe front la fel ca bărbaţii.

"Femeile luptă la fel de bine". Kievul, sfătuit să înceapă recrutarea ucrainencelor pentru a le trimite pe front - Profimedia

Keith Kellogg, fost trimis special al SUA pentru Ucraina, a afirmat că nu vede nicio problemă în faptul că ucrainencele ar putea servi în armată la fel ca bărbaţii. Kellogg a dat exemple din propria familie: soţia sa a fost în Forţele Aeriene americane, iar fiica sa a servit în Afganistan.

După patru ani de război, armata Ucrainei a intrat în criză de personal

"Deci, cred că femeile ar trebui mobilizate în armată? Răspunsul meu este da, pentru că ele luptă la fel de bine ca bărbații. Foarte important e ca femeile, ca parte a societății, să-și îndeplinească datoria", a declarat Kellogg într-un interviu pentru Naspravdi MAX, preluat de Kyiv Independent. Deşi propunerea sa ar putea fi considerată cinică, oficialul american a precizat că nu consideră că ar exista vreo "problemă etică sau profesională".

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După patru ani de război, armata Ucrainei a intrat în criză de personal. Ideea lui Kellogg e preluată de oficialii ucraineni. Oleksii Reznikov, fost ministru al Apărării, chiar a precizat recent că Ucraina ar trebui să reconsidere serviciul militar şi să ia exemplul Israelului, acolo unde femeile execută stagiul militar la fel ca bărbaţii.

"Dacă vrem cu adevărat să rezolvăm această problemă, trebuie să ne inspirăm din experiența de succes a țărilor care au adoptat această măsură. Țara cea mai apropiată de noi astăzi din punct de vedere al nivelului de amenințare este Israelul, unde femeile servesc în armată la fel ca bărbații", declara Reznikov în urmă cu doar 4 zile la Radio Europa Liberă. Reznikov a făcut chiar un calcul matematic rece şi a precizat că dacă un astfel de plan ar fi pus în aplicare, numărul soldaţilor din armata Ucrainei s-ar dubla peste noapte. El a punctat totuşi că femeile ar ocupa poziţii în spatele frontului pentru a permite unui număr cât mai mare de bărbaţi să lupte în prima linie.