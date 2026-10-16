Fiica unui bancher venezuelean grațiat de Trump, donație de 2,5 mil. $ pentru sala de bal de la Casa Albă

Fiica bancherului venezueleano-italian Julio Herrera Velutini grațiat de Donald Trump în ianuarie 2026 s-a angajat să doneze 2,5 milioane de dolari pentru sala de bal pe care președintele american o construiește la Casa Albă. Promisiunea a fost făcută cu câteva luni înainte de grațiere, iar o parte din bani a fost deja plătită, potrivit unei investigații The Washington Post.

Donaţia, promisă în septembrie 2025, se adaugă celor 3,5 milioane de dolari cu care Herrera a contribuit la comitetul politic MAGA Inc., care îl susţine pe Trump. Aceste contribuţii au determinat organizaţia Campaign Legal Center să depună o plângere la Comisia Electorală Federală (FEC) pe motiv că fiica acţiona ca intermediar pentru tatăl ei, potrivit unui articol publicat în exclusivitate de The Washington Post, informează EFE, potrivit Agerpres.

Herrera Velutini a fost pus sub acuzare în 2022 de Departamentul de Justiţie al SUA pentru că a contribuit la finanţarea campaniei guvernatoarei de atunci a Puerto Rico, Wanda Vazquez, în schimbul demiterii unui funcţionar care îi investiga banca. Fosta guvernatoare şi un consultant politic au fost, de asemenea, puşi sub acuzare.

În august 2025, acuzaţiile împotriva bancherului au fost reduse la o contravenţie minoră, ca parte a unui acord judiciar. O lună mai târziu, fiica bancherului s-a angajat să contribuie cu 2,5 milioane de dolari la sala de bal a lui Trump, o contribuţie care nu fusese dezvăluită anterior.

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Documentele citate de ziar arată că aceasta a efectuat o plată iniţială de 835.000 de dolari pe 14 octombrie 2025.

Trump l-a graţiat pe Herrera Velutini în ianuarie 2026, aşa cum a făcut-o şi cu Vazquez şi cu consultantul politic. Casa Albă a susţinut că procedurile legale împotriva acestora au fost motivate politic. Conform documentelor obţinute de The Washington Post, a doua plată a donaţiei Isabelei Herrera urma să fie efectuată în octombrie acest an.

Campaign Legal Center a descris-o pe Isabela Herrera ca fiind o consultantă financiară independentă în vârstă de 25 de ani, a cărei singură donaţie politică anterioară fusese o contribuţie de 20 de dolari către democratul Pete Buttigieg, candidat la preşedinţie în 2020. Organizaţia a declarat că nu a primit niciun răspuns la plângerea sa, în timp ce FEC a refuzat să acorde vreo declaraţie ziarului american.

Avocatul lui Herrera Velutini a declarat după graţiere că clientul său este "profund recunoscător" lui Trump pentru acordarea graţierii prezidenţiale. Nici bancherul, nici fiica sa nu au răspuns solicitărilor ziarului american de a face comentarii.

Informaţiile fac parte dintr-o investigaţie a The Washington Post bazată pe documente interne din campania de strângere de fonduri pentru sala de bal, care a identificat donaţii private în valoare de 333 de milioane de dolari.

Ziarul notează că acest caz al Herrera Velutini este un exemplu în care contribuţiile la proiect au coincis cu decizii administrative favorabile, deşi nu merge până acolo încât să stabilească faptul că donaţiile au influenţat deciziile prezidenţiale.