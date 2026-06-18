Germania va finanţa achiziţia de noi rachete Patriot pentru Ucraina. Pachet de ajutor militar de 400 mil. $

Germania va oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor militar, în valoare de 400 de milioane de dolari. O parte din această sumă urmează să fie destinată achiziţiei de rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene americane Patriot. În perspectivă, cele două ţări urmează să dezvolte în comun ceea ce descriu drept un sistem antiaerian împotriva rachetelor balistice.

Într-o declaraţie acordată presei la Bruxelles, după o nouă reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut şi ca grupul de la Ramstein, format din aproximativ 50 de ţări care susţin militar şi financiar Ucraina în războiul cu Rusia, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunţat că Germania va contribui cu încă 200 de milioane de dolari la programul PURL ("Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina"), prin care ţări europene membre ale NATO şi Canada cumpără din SUA arme şi muniţii destinate Ucrainei, relatează EFE şi dpa, citate de Agerpres.

Această sumă va fi alocată în special achiziţiei de "muniţie necesară urgent pentru sistemele de apărare aeriană", a indicat ministrul Boris Pistorius. Acesta a adăugat că omologul său ucrainean, Mihailo Fedorov, a solicitat sprijin şi pentru aşa-numitul program JUMPSTART, al cărui obiectiv este de a achiziţiona mai ales rachete interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot.

Pistorius vrea să încurajeze alţi membri ai Grupului să participe la finanţare

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În acest nou program, a precizat ministrul german, guvernul de la Berlin va contribui cu încă 200 de milioane de dolari pentru achiziţia de rachete interceptoare PAC-3, destinate bateriilor Patriot.

"Dorim să încurajăm şi alţi membri ai Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei să participe la finanţarea acestor rachete interceptoare", a mai spus ministrul Boris Pistorius.

El a menţionat de asemenea că Germania şi Ucraina au convenit să dezvolte în comun un sistem antiaerian împotriva rachetelor balistice. "Mai multe companii germane sunt interesate de acest proiect", a adăugat acelaşi ministru, fără a oferi detalii în ce ar consta, susţinând în schimb că o asemenea iniţiativă ar putea aduce o contribuţie importantă la securitatea Europei, dată fiind experienţa Ucrainei în războiul cu Rusia.

Ucraina le solicită aliaţilor o finanţare suplimentară de 20 de miliarde de dolari

Deocamdată, Ucraina le solicită aliaţilor săi o finanţare suplimentară de 20 de miliarde de dolari pentru achiziţii militare, în plus faţă de o finanţare de 40 de miliarde de dolari deja asigurată, a declarat miercuri ministrul ucrainean al apărării.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat anterior că Ucraina are nevoie urgentă de noi fonduri din partea aliaţilor săi de asemenea pentru a grăbi achiziţionarea unor noi sisteme antiaeriene americane Patriot şi de noi rachete interceptoare pentru aceste sisteme.