Tot mai mulți oameni trăiesc singuri, iar asta schimbă nu doar stilul de viață, ci și alegerile alimentare. Când mâncăm singuri, gătim mai puțin, alegem mai des porții rapide și apelăm tot mai mult la livrări. Ori ne scade apetitul şi uităm să luăm masa, ori mâncăm prea mult, să compensăm golul. Specialiștii atrag atenția că aceste obiceiuri pot duce, în timp, la dezechilibre alimentare și probleme grave de sănătate. Cum evităm extremele şi cum ne putem construi o alimentaţie sănătoasă chiar şi dacă nu ne găsim motivaţia, aflăm din materialul următor.

Doze cu suc sau băuturi alcoolice, borcane desfăcute, conserve și poate o roșie uitată într-un colț. Singurătatea nu se vede doar în starea emoțională, ci și în frigider.

Unul din zece români locuiește singur, iar acest stil de viață se vede inclusiv în farfurie.

O singură persoană în casă înseamnă, de multe ori, și o altă relație cu mâncarea.

Articolul continuă după reclamă

Se cumpără porții mai mici, se gătește mai rar, iar mâncarea comandată sau semipreparatele ajung, de multe ori, să înlocuiască mesele pregătite acasă.

Este și cazul lui Alexandru. Deși gătește cu plăcere și spune că se descurcă bine în bucătărie, motivația scade atunci când nu are cu cine împărți mâncarea.

"Fiind singur, burlac...îmi mai gătesc, dar mai mult grătare. E mult mai bună mâncarea când sunt mai mulţi. Îmi place să gătesc şi aş găti şi acum, dar să am pentru cine... pentru mine nu prea gătesc, sincer.

Comanda burgeri, shaorme", a mărturisit Alexandru.

Şi uite aşa, singurătatea nu ne afectează doar emoţional, ci şi fizic. Oamenii reacționează diferit atunci când se aşează la masă singuri. Unii își pierd pofta de mâncare și sar peste mese, în timp ce alții mănâncă compulsiv.

"Există 2 tipuri de oameni care locuiesc singuri: cei care au foarte multă grijă de ei pentru că nu mai sunt influenţaţi de nimeni şi cei care compensează această singurătate cu diverse plăceri alimentare: dulciuri...patiserii. Să vorbim şi de cei care încep să sară mese... De obicei, aceşti oameni prioritizează orice altceva, mai puţin pe ei. Pot apărea tulburări alimentare bulimie, anorexie, ortorexie", a explicat Marina Ivan, medic nutriționist.

"Depinde şi de vârsta persoanei care este singură. Dacă este tânăr şi nu are părinţii aproape, probabil că nu este chiar sănătos conţinutul frigiderului...Multe semipreparate, pizza, burgeri... Dacă este trecut de 30 de ani, probabil a învăţat să gătească şi ce este un stil de viaţă sănătos", susţine o doamnă.

Ca să evităm extremele, important este să avem un plan alimentar, iar primul pas este organizarea cumpărăturilor.

"Să ne facem o listă cu alimente sănătoase, din care să ne facem rapid un snack. E important să ne organizăm din timp planul alimentar pt o săptămână", a precizat Gabriel Zanfir, medic psihiatru.

"Secretul este să conştientizăm şi să nu trecem pe lista de cumpărături alimente junkfood, să nu le avem în casă. Principiile de bază, farfuria echilibrată: să avem un sfert de farfurie, plină de proteine, un sfert cu carbohidraţi complexi şi jumătate cu sursă de fibre", a mai explicat Marina Ivan.

Există și oameni care transformă timpul petrecut cu ei înşişi într-o oportunitate de a avea mai multă grijă de ei și de alimentația lor. Carolina are 35 de ani și spune că, de când locuiește singură, își organizează mai bine mesele.

Carolina: Încerc să gătesm mai mult singură. Mănânc mult şi afară.

Reporter: Ce nu îţi lipseşte niciodată din frigider?

Carolina: Salată.

"Arătam mai bine când locuiam singură. De ce? Am obiceiuri mai sănătoase decât partenerul meu", a mărturisit o tânără.

"Eram mult mai slab. M-am îngăşat când m-am însurat", a spus la rândul lui un soţ.

Chiar dacă luăm masa singuri şi poate simţim nevoia să ne distragem atenţia, specialiştii spun că e important să evităm mâncatul în fața televizorului sau cu telefonul în mână, pentru că nu mai realizăm cât consumăm. Iar masa nu ar trebui să fie singura sursă de plăcere din zi, e bine să ne păstrăm și alte activități care ne fac bine.