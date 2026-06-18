Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o apariție publică rară în mijlocul cetățenilor în timpul vizitei sale în orașul Kazan, unde participă la summitul Rusia-ASEAN. Potrivit imaginilor difuzate de presa rusă, liderul de la Kremlin a fost văzut interacționând cu oameni obișnuiți pentru prima dată după aproape un an.

Vladimir Putin a ieșit din "bârlog" să se întâlnească cu cetățenii ruși, după un an - Profimedia Images

În imagini, Putin apare însoțit de un dispozitiv impresionant de securitate. Gărzile sale de corp, inclusiv agenți îmbrăcați în uniforme de camuflaj și echipați cu dispozitive speciale, l-au înconjurat pe tot parcursul deplasării.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Un raport al unei agenții europene de informații, primit la începutul lunii mai de mai multe instituţii de presă prestigioase precum CNN şi Financial Times, arăta că Putin se teme de o posibilă lovitură de stat, instrumentată eventual de fostul ministru al Apărării, Serghei Șoigu. Totodată liderul de la Kremlin ar sta tot mai mult ascuns prin buncăre și și-ar fi întărit paza recent.

De altfel, reamintim că în timpul vizitei din Kazahstan, o țară considerată prietenoasă cu rușii, coloana oficială a lui Vladimir Putin a inclus o maşină blindată cu spaţiu pentru mitralieră şi o alta dotată cu echipament de război electronic. Detaliile au atras atenţia în contextul în care la începutul lunii mai, presa occidentală a relatat, citând surse din serviciile de informaţii, că Serviciul Federal de Protecţie ar fi întărit măsurile de securitate în jurul lui Putin. Liderul rus ar fi renunţat la deplasările la reşedinţa de la Valdai şi ar lucra din buncăre securizate.

Putin, la summitul Rusia-ASEAN

Vizita are loc în contextul summitului Rusia-ASEAN organizat la Kazan, eveniment dedicat marcării a 35 de ani de relații între Federația Rusă și Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). Summitul este coprezidat de Vladimir Putin și de președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr.

De la declanșarea războiului, în februarie 2022 şi până la intrarea în vigoare a sancţiunilor impuse de către Occident, Rusia a încercat să-şi reorienteze economia, mai ales exporturile de hidrocarburi, către Asia. Însă, în ciuda acestei strategii, Moscova se confruntă cu o inflaţie mare, cu costuri de împrumut prohibitive şi cu penurii de forţă de muncă, iar pe frontul ucrainean, înaintarea armatei ruse dă semne grave de încetinire, apreciază unii analişti.

În acest context, liderii G7, reuniţi la Evian, în prezenţa lui Volodmir Zelenski, s-au pus de acord că este nevoie de a intensifica presiunile împotriva Moscovei cu scopul de a opri războiul, iar Donald Trump a promis el însuşi să facă tot posibilul pentru a se ajunge la acest rezultat.

Statele Unite erau "concentrate asupra Iranului", a recunoscut preşedintele american. Însă "asta va rămâne în urma noastră", a declarat el, după ce Washingtonul a încheiat duminică un protocol al unui acord cu Teheranul în vederea încheierii crizei din Orientul Mijlociu.

Pentru a-i forţa mâna lui Putin, liderii G7 sunt de acord să "crească presiunile" prin impunerea unor sancţiuni asupra hidrocarburilor ruseşti, a anunţat marţi o sursă diplomatică franceză. În ultimele luni, Kievul şi-a intensificat atacurile împotriva unor instalaţii de producţie şi de depozitare de hidrocarburi ruseşti, mai ales în regiunea în care se desfăşoară summitul Rusia-ASEAN, cu scopul de a reduce importantele venituri generate de vânzarea lor.