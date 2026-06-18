Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că nu poate confirma dacă Statele Unite vor furniza Alianţei resursele militare promise, după ce Washingtonul a anunţat că îşi va recalibra contribuţia la planificarea forţelor. Rutte a dat însă asigurări că SUA vor face "tot ce le stă în putinţă" pentru NATO, potrivit EFE, relatează Agerpres.

Rutte nu poate confirma dacă SUA vor livra NATO toate resursele militare promise în caz de război - Hepta

"Dacă izbucneşte un război, este clar că toţi aliaţii, inclusiv Statele Unite, vor face tot ce le stă în putinţă. Nu spun că pot îndeplini tot ce au promis în cadrul modelului de forţe NATO, dar cu siguranţă vor da tot ce au mai bun", a declarat Rutte presei la sosirea la o reuniune a miniştrilor apărării aliaţi, care se desfăşoară la Bruxelles.

Rutte a mai declarat că reducerea contribuţiilor SUA la forţele de criză ale NATO a intrat în vigoare imediat şi a adăugat că alţi aliaţi îşi intensifică eforturile pentru a umple golurile lăsate de demersul SUA.

"Întrebarea de ieri a apărut: Este acest lucru cu efect imediat sau nu? Este cu efect imediat", a explicat secretarul general al NATO.

Articolul continuă după reclamă

Rutte a mai anunţat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa joi, la sediul NATO din Bruxelles, la o reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, o alianţă care oferă ajutor militar Kievului.