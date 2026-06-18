Eurodeputaţii condamnă atacurile cu drone ale Rusiei în spaţiul UE. România, vizată de provocări hibride

Uniunea Europeană acuză Rusia că foloseşte incursiunile cu drone, încălcările spaţiului aerian şi dezinformarea ca parte a unei strategii mai ample de intimidare şi destabilizare. Parlamentul European cere consolidarea flancului estic al UE şi NATO, inclusiv în zona Mării Negre, accelerarea sprijinului militar pentru Ucraina şi crearea unei veritabile Uniuni Europene a Apărării.

Incursiunile cu drone și încălcările spațiului aerian de pe teritoriul UE nu sunt incidente izolate, ci o parte integrantă a strategiei mai largi a Rusiei de intimidare a UE și a aliaților săi, potrivit eurodeputaților, potrivit unui comunicat de presă emis de Parlamentul European, citat de Agerpres. Aceste acte ostile sunt agravate de o campanie agresivă de dezinformare care urmărește să intimideze persoanele care trăiesc în aceste zone, să răspândească frica, să dăuneze economiei locale și să creeze un pretext pentru posibile acțiuni de retorsiune.

Eurodeputaţii acuză Rusia de o strategie de intimidare

Rusia poartă responsabilitatea deplină și fără echivoc pentru aceste atacuri de escaladare nechibzuite care pun în pericol vieți, eurodeputații adaugând că acțiunile Rusiei constituie o amenințare deliberată și sistematică la adresa securității, rezilienței și suveranității UE și a statelor sale membre. Aceștia subliniază complicitatea Belarusului și condamnă atacurile hibride împotriva UE.

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Parlamentul European declară că UE nu se va lăsa intimidată de campania Rusiei și este unită în hotărârea sa de a apăra securitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor membre ale UE și de a continua să sprijine Ucraina. Deputații își exprimă solidaritatea totală cu Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania și România, ale căror teritorii, spațiu aerian sau infrastructură critică au fost vizate de provocări hibride rusești.

Sprijin militar mai rapid pentru Ucraina

Este nevoie urgentă de accelerarea producției și livrării de echipamente militare prioritare către Ucraina, în special sisteme de apărare aeriană, muniții, drone și rachete, potrivit eurodeputaților. De asemenea, aceștia subliniază că, în abordarea amenințărilor cu drone rusești, cooperarea cu Republica Moldova, alături de Ucraina, este esențială în ceea ce privește eficiența operațională, conștientizarea situației și schimbul de informații. Prin urmare, statele membre trebuie să sporească finanțarea pentru Republica Moldova prin intermediul Instrumentului european pentru pace.

Rezoluția solicită crearea urgentă a unei veritabile Uniuni Europene a Apărării și subliniază că o integrare mai profundă, coordonarea și punerea în comun a resurselor sunt indispensabile pentru un răspuns eficace al UE la amenințările tot mai mari ale Rusiei.

Consolidarea flancului estic al UE şi NATO, de la Arctica la Marea Neagră

Flancul estic al UE și al NATO trebuie consolidat în întregime, de la Arctica la Marea Neagră, inclusiv pe uscat, maritim și aerian, pentru a combate dronele și baloanele meteorologice, afirmă eurodeputații. Ei subliniază că incursiunile deliberate ale Rusiei sunt menite nu numai să provoace și să destabilizeze statele membre, ci și să testeze și să exploateze punctele slabe ale capacităților de detectare și răspuns ale NATO.

Rezoluția a fost adoptată cu 412 de voturi pentru, 63 împotrivă și 53 abțineri.