Nimeni nu vrea să cumpere carne stricată când merge în piaţă sau la supermarket, dar adevărul este că prospeţimea nu se poate ghici doar cu privirea. Doi elevi din Iaşi au găsit însă o soluţie pe cât de simplă, pe atât de ingenioasă - au inventat un senzor care ne răspunde tocmai la această dilemă frecventă în plin sezon al grătarelor. Dispozitivul îşi schimbă culoarea pe măsură ce carnea îşi pierde din prospeţime. Iar invenţia lor a fost premiată la cel mai prestigios concurs de ştiinţe pentru elevi din lume. Nu de alta, dar numai anul trecut, ANPC a retras de pe rafturi peste 5 tone de carne şi preparate neconforme.

"Acuma zice că e fresh, dar în prezenţa amoniacului îşi schimbă culoarea foarte rapid şi deja zice faptul că a început procesul de alterare. […] Şi cam în acest moment se observă faptul că e complet alterat", au explicat elevii.

Aşa funcţionează ideea de aur a doi fraţi, elevi la Liceul de Informatică din Iaşi. Totul a plecat de la mai multe experienţe neplăcute din supermarket. Deşi carnea pe care o cumpărau era mereu în termen, acasă descopereau că era deja stricată. Aşa că, timp de un an, băieţii au lucrat la un senzor inteligent care le-a adus o medalie de aur, dar şi locul 4 la cel mai prestigios concurs de ştiinţe pentru elevi din lume, în Arizona.

"Noi trebuia să găsim nişte indicatori pH care să-şi schimbe culoarea suficient de mult încât să se vadă cu ochiul liber. Am ales antocianina, care e extrasă din varza roşie, şi curcumina din turmeric. […] carnea, în procesul de alterare, produce gaze cu caracter bazic, în principal amoniacul, TAIE în aşa fel încât poate să zică prospeţimea cărnii în funcţie de nivelul de amoniac", a spus Salian Surya-Silviu, elev.

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"Ideea noastră a fost cumva să integrăm un fel de senzor în interiorul ambalajului, fără să intre în contact cu carnea", a explicat Shaan Salian, absolvent al clasei a XII-a.

Cum funcţionează aplicaţia

Apoi au creat şi un soft bazat pe o cameră web. Aplicaţia monitorizează variaţiile de culoare şi dă alerte la primele semne de alterare.

"Aceşti senzori măsoară pH-ul, modificările de pH determinate de descompunerea cărnii. E important şi pentru comercianţi să ştie mai bine care e momentul în care ar putea să facă promoţie şi să-şi vândă produsele, nu să le arunce. [...] Nu vine niciun premiu aşa pur şi simplu, mai ales la acest nivel, pentru că e un concurs la care au participat peste 67 de ţări, peste 2.000 de elevi", a spus profesoara de chimie Lăcrămioara Popa.

Cum evităm carnea stricată în supermarketuri

Până ajunge senzorul pe piaţă, iată ce putem face ca să nu ne alegem totuşi cu o toxiinfecţie alimentară. Mai ales că jumătate dintre români mănâncă carne de 2-3 ori/săptămână, în special de porc. Pentru că este perioada grătarelor, ar fi indicat să nu cumpărăm carne condimentată sau marinată, pentru că este tocmai modul prin care unii comercianţi aleg să ascundă mirosul. De altfel, carnea nu trebuie să se lipească de degete când e pipăită.

"Culoarea e un element de identificare. Atunci când trece un anumit număr de zile, ea are un pigment care se închide. O temperatură care e mai scăzută reuşeşte să deshidrateze carnea la suprafaţă şi automat va influenţa culoarea", a spus directorul Departamentului de Tehnologii Alimentare de la USV Iaşi.

Aşa poate dezvolta bacterii care pot provoca stări de greaţă, vărsături, deshidratare sau ameţeală.