Moscova a fost vizată joi dimineaţa de un atac masiv cu drone, care a provocat incendii și pagube în mai multe zone ale capitalei și regiunii înconjurătoare. În cadrul atacului, o rafinărie a fost avariată pentru a doua oară în trei zile.

Zeci de drone au vizat orașul, potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, și mai multor canale de monitorizare. Atacul ar fi lovit rafinăria de petrol din Moscova pentru a doua oară în trei zile, provocând un incendiu major la instalație.

Sobianin a raportat că orașul s-a confruntat cu un atac „masiv” cu drone în primele ore ale zilei de 18 iunie, iar unitățile ruse de apărare antiaeriană au distrus 52 de drone care se îndreptau spre Moscova.

"Mai multe drone au reușit să ajungă la rafinăria de petrol din Moscova", a spus el, potrivit Kyev Independent.

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Echipele de intervenție lucrează la locurile atacurilor, a mai spus Sobianin, care a raportat "pagube minore" la o clădire din centrul comercial Sadovod, în partea de sud-est a orașului. Nu au fost raportate victime.

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Restricţii temporare de zbor

Restricții temporare de zbor au fost impuse și pe aeroporturile Vnukovo, Șeremetievo și Jukovski din Moscova în timpul atacului.

Fotografiile și videoclipurile postate de locuitori pe rețelele sociale arătau incendii și explozii în mai multe zone ale orașului, inclusiv la rafinăria din districtul Kapotnia. Canalul de monitorizare de pe Telegram Exilenova-Plus a publicat imagini de la localnici care arătau incendii la rafinărie, etajele superioare ale unei clădiri înalte cuprinse de flăcări și fum ridicându-se deasupra capitalei.

Imaginile indică lovituri în mai multe zone ale rafinăriei de petrol din Moscova. Potrivit unei analize video realizate de canalul rus independent de monitorizare Astra, cel puțin cinci incendii au izbucnit la instalație.

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Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a raportat pagube la clădiri rezidențiale din suburbiile Moscovei.

Un bloc de locuințe cu mai multe etaje din districtul Jukovski a fost avariat, iar locatarii au fost evacuați, a spus Vorobiov. El a raportat, de asemenea, pagube la o casă din Elektrostal, unde o femeie a suferit o rană minoră la umăr.

În Liuberțî, resturi de dronă au avariat un centru de fitness, un centru comercial și o zonă industrială, a spus guvernatorul. Nu au fost raportate victime, dar amploarea pagubelor este încă investigată.

Vorobiov a mai raportat pagube și incendii la case de vacanță din localitățile Cehov și Pavlovski Posad, din regiunea Moscova.

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Rafinăria vizată şi în urmă cu două zile

Lovitura vine la două zile după ce Ucraina a atacat rafinăria de petrol din Moscova cu drone cu rază lungă de acțiune pe 16 iunie, într-o operațiune pe care președintele Volodimir Zelenski a numit-o "un răspuns just la atacurile rusești".

Rafinăria este una dintre cele mai mari din Rusia, asigurând aproximativ 40% din piața de combustibil a Moscovei și cea mai mare parte a benzinei din regiune. De asemenea, furnizează combustibil de aviație tuturor celor patru mari aeroporturi ale Moscovei și are o capacitate de procesare de peste 12 milioane de tone de țiței pe an, potrivit Statului Major General al Ucrainei.

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Atacul din 16 iunie ar fi oprit activitatea rafinăriei de petrol din Moscova, potrivit unor surse din industria rusă citate de Reuters. Un atac ucrainean anterior, pe 17 mai, a oprit de asemenea producția la această instalație.

Un atac separat cu drone ucrainene asupra instalațiilor petroliere rusești a fost raportat în regiunea Rostov, în orașul Gukovo.

Locuitorii au semnalat un incendiu puternic în zonă după un atac ucrainean cu dronă, potrivit imaginilor și filmărilor distribuite pe rețelele sociale. Astra a relatat că un depozit de petrol din Gukovo a fost lovit, pe baza unei analize a datelor din surse deschise.

Imaginile arată un depozit de petrol din orașul rus Gukovo, regiunea Rostov, cuprins de flăcări după un presupus atac ucrainean cu drone în noaptea de 18 iunie 2026.

Guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a susținut că atacul cu drone a ucis o persoană și a rănit alte două, care au fost spitalizate.

Sliusar a mai raportat avarierea unei locomotive și incendii la "două obiective comerciale". El nu a menționat un depozit de petrol și nu a precizat ce instalații au fost atacate.

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