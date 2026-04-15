Hotel abandonat de 16 ani, transformat într-un complex rezidenţial cu 90 de apartamente

Un hotel din Elveţia, abandonat de 16 ani, va fi transformat într-un complex rezidenţial de lux cu 90 de apartamente.

de Redactia Observator

la 15.04.2026 , 14:21
Potrivit Blick, fostul hotel Furigen se află în cantonul Nidwalden chiar deasupra unui lac. Construcţia a făcut parte cândva dintr-o salbă de hoteluri din Elveţia Centrală, atunci când Ţara Cantoanelor era principala destinaţie turistică a Europei, iar în zonă se ridicau numeroase unităţi hoteliere.

Potrivit presei elveţiene, clădirea a aparţinut iniţial unei femei care, după ce a rămas văduvă, a fost nevoită să închirieze părţi din casă pentru a face faţă dificultăţilor financiare. Astfel, s-au pus bazele a ceea ce avea să devină peste timp unul dintre hotelurile de lux ale Elveţiei. În 1910, clădirea a funcţionat pentru scurt timp şi ca sanatoriu.

Acum, firma Tellco Immobilien AG a preluat clădirea şi întreaga zonă aferentă şi are în plan construcţia a 90 de apartamente de lux, un restaurant panoramic cu vedere la lac, spaţii verzii şi chiar o micuţă piaţetă publică. Prin acest proiect se vrea reintregrarea hotelului Furigen în circuitul turistic european. 

