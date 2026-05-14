În timp ce Trump l-a elogiat pe Xi Jinping, liderul chinez l-a avertizat dur: "Vom intra în conflict"
Xi Jinping i-a transmis joi lui Donald Trump un avertisment direct în timpul vizitei din China: "Relația SUA-China va rămâne stabilă dacă problema Taiwanului va fi gestionată corect. Dacă nu, am putea ajunge la conflict, o situație foarte periculoasă". Yuanul chinezesc a crescut ușor față de dolar, ajungând la un maxim al ultimilor trei ani.
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a salutat joi o "nouă poziţionare" a relaţiilor cu Statele Unite, care prevede cooperarea printr-o concurenţă măsurată, în urma întâlnirii cu preşedintele american Donald Trump, relatează Reuters.
Xi Jinping laudă "noua poziţionare" în relaţiile cu SUA
Xi a declarat că el şi Trump au convenit că dezvoltarea unei relaţii constructive şi strategic stabile va ghida relaţiile în următorii trei ani şi pe mai departe, conform unui comunicat al Ministerului de Externe chinez.
Xi a descris astfel de legături ca fiind bazate în primul rând pe cooperare, dar cu o concurenţă măsurată pentru "o stabilitate normală, în care diferenţele sunt controlabile, şi o stabilitate durabilă, în care se poate aştepta pacea", a adăugat ministerul. El a cerut ambelor ţări să extindă schimburile şi cooperarea în comerţ, sănătate, agricultură, turism, schimburi interpersonale şi aplicarea legii, se mai arată în comunicat.
Avertismentul dur al lui Xi Jinping despre Taiwan
Chiar dacă Xi a vorbit despre cooperare, el a subliniat că este nevoie de "cea mai mare prudenţă" din partea Statelor Unite în gestionarea problemei Taiwanului, insula guvernată democratic, dar revendicată de China.
"Problema Taiwanului este cea mai importantă în relaţiile sino-americane. Dacă este gestionată corespunzător, relaţiile dintre cele două ţări (China şi Statele Unite) pot rămâne în general stabile. Dacă este gestionată necorespunzător, cele două ţări se vor ciocni sau chiar vor intra în conflict", a declarat Xi.
Preşedintele chinez a folosit un cuvânt în mandarină care nu înseamnă neapărat conflict militar, ci se poate referi şi la o opoziţie puternică sau la o confruntare diplomatică şi politică.
Analist: Xi le-a transmis americanilor foarte clar să nu se joace cu focul
Comentariile lui Xi despre Taiwan reprezintă un avertisment dur, dar nu fără precedent, explică Reuters. De altfel întâlnirea a fost una plină de fast, cu o atmosferă aparent prietenoasă și relaxată. Înaintea discuțiilor care au durat mai bine de două ore, Trump l-a elogiat pe Xi. "Sunteți un mare lider. Uneori oamenilor nu le place când spun asta, dar eu o spun oricum". "Unii spun că acesta ar putea fi cel mai mare summit din toate timpurile", a adăugat el.
Potrivit comunicatului chinez, cei doi lideri au convenit să extindă cooperarea în comerț și agricultură și au discutat despre situația din Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană. "Cei doi lideri au făcut schimb de opinii cu privire la principalele probleme internaţionale şi regionale, inclusiv situaţia din Orientul Mijlociu, criza din Ucraina şi Peninsula Coreeană", a precizat ministerul, fără a oferi detalii suplimentare. Trump și Xi urmează să participe la un banchet de stat și să ia ceaiul și prânzul împreună vineri.
Joe Mazur, analist geopolitic, a declarat pentru Reuters că, deși Beijingul a mai folosit avertismente dure privind Taiwanul și în trecut, remarcile lui Xi sunt notabile. "Le transmite americanilor foarte clar să nu se joace cu focul”, a spus Mazur. Trump e evitat să răspundă când un reporter i-a strigat o întrebare despre Taiwan, în timp ce liderul american era fotografiat alături de Xi la Templul Cerului, sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO.
Ce le-a promis Xi Jinping oamenilor de afaceri americani
Din delegația americană fac parte și mai mulți şefi de companii care încearcă să rezolve probleme comerciale cu China, printre care Elon Musk și Jensen Huang, inclus în delegaţie în ultima clipă. Trump a spus că prima sa solicitare către Xi va fi ca Beijingul să "deschidă" China pentru industria americană.
Xi Jinping a promis joi oamenilor de afaceri americani care îl însoţesc pe Trump la Beijing că uşa ţării sale către lume "va continua să se deschidă şi mai larg", conform presei de stat. "Companiile americane sunt profund implicate în reforma şi deschiderea Chinei, iar ambele părţi beneficiază de pe urma acestui lucru. Uşa Chinei va continua să se deschidă şi mai larg. China salută consolidarea cooperării reciproc avantajoase de către Statele Unite şi este încrezătoare că firmele americane vor avea perspective şi mai bune în China", a declarat Xi, citat de agenţia de ştiri Xinhua.
Raportul de forțe SUA-China s-a schimbat
Analistul geopolitic Ali Wyne a explicat pentru Reuters că raportul de forțe dintre cele două ţări s-a schimbat față de ultima vizită a lui Trump la Beijing. Atunci China a făcut eforturi mari pentru a-l impresiona și a cumpăra produse americane de miliarde de dolari.
Potrivit acestuia, Trump recunoaște acum statutul tot mai mare al Chinei. A readus inclusiv în discuție termenul de "G2", referire la cele două superputeri, folosit la întâlnirea cu Xi din octombrie, în marja summitului APEC din Coreea de Sud.
Trump a intrat însă acum la negocieri dintr-o poziție mai slabă. Instanțele americane i-au blocat tentativele de a impune unilateral taxe vamale pentru exporturile din China și alte țări. În același timp, din cauza războiului cu Iranul, inflaţia a crescut în SUA, iar Partidul Republican riscă să piardă controlul asupra Congresului la alegerile din noiembrie. Deși economia Chinei a încetinit, Xi nu se confruntă cu presiuni economice sau politice asemănătoare.
Cu toate acestea, ambele părți sunt interesate să mențină armistițiul comercial convenit în octombrie anul trecut, prin care Trump a suspendat taxele vamale de peste 100% pentru bunurile chinezești, iar Xi a renunțat la restricționarea exporturilor cheie globale de pământuri rare.
Washingtonul încearcă să vândă Chinei aeronave Boeing, produse agricole și energie pentru a reduce deficitul comercial care l-a nemulțumit pe Trump, în timp ce Beijingul dorește relaxarea restricțiilor americane privind exporturile de echipamente pentru fabricarea cipurilor și semiconductori avansați.
Pe lângă problemele comerciale, Trump ar fi urmărit să convingă China să determine Iranul să ajungă la un acord cu Washingtonul pentru încheierea conflictului. Totuși, analiștii se îndoiesc că Xi va fi dispus să exercite presiuni reale asupra Teheranului sau să își retragă sprijinul militar, având în vedere rolul Iranului ca aliat strategic împotriva influenței americane.
