Video "Creditul construcţiilor" pentru cei care-şi fac casa de la zero. Care e rata la 200.000 euro împrumutaţi

Cine visează să-şi ridice casa cărămidă cu cărămidă are o alternativă: creditul de construcţii. Doar că nu e tocmai vedeta ofertelor. Pentru bănci e o ecuaţie complicată, iar pentru clienţi un exerciţiu de răbdare şi disciplină, aproape de contabil în şantier. Dar cu puţină strategie şi rambursări făcute la timp, finalul poate surprinde. Clientul poate fi mai avantajat decât dacă şi-ar fi cumpărat casa direct de la dezvoltator.

de Greta Neagu

la 13.05.2026 , 20:21
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

"Aici îmi centralizam toate informaţiile pentru bancă şi fiecare culoare însemna tranşa. Uite, trei tranşe.", spune un client

"Presupune un efort ca timp, îţi schimbă viaţa, din punctul meu de vedere. Decât dacă eşti foarte pasionat, cum este soţul meu, dar să stai aici de dimineaţa până seara, adică nu mai ai job. Să fie ăsta job-ul tău.", spune o femeie, Diana Butiseacă

Diana şi Laurenţiu au vrut linişte la curte, o cafea băută pe terasă, departe de agitaţia Capitalei. Şi-au cumpărat un teren în Otopeni şi au ales varianta de la zero: creditul de construcţii. în valoare de puţin peste 100 de mii de euro.

Articolul continuă după reclamă

"Totul a început în pandemie. E fain să te trezeşti dimineaţa, să bei o cafea şi să începi lucrul. De pe terasă.", mărturiseşte Laurenţiu Butiseacă

Doar că drumul până la terasă a fost lung şi plin de improvizaţii.

"Nu puteai să faci achiziţii fără factură. Noi ştim cum sunt meşterii- îţi vine o maşină- rămâneau şi muţi când le ceream factură. Evaziunea încă există, mai ales în construcţii. Atunci am apelat la o firmă.", explică Diana Butiseacă

O casă estimată iniţial la 200.000 de euro a ajuns, în trei ani, la 350.000.

Ca să obţină un credit pentru construcţii o persoană are nevoie de cel puţin 8.500 de lei pentru notar, pentru evaluări, dar şi pentru comisionul de acordare. La un credit de un milion de lei, echivalentul a 200.000 de euro, luat pe 30 de ani, cu dobândă fixă în primii trei - rata lunară ajunge, în anumite condiţii, la puţin peste 6.100 de lei şi urcă până la 7.800 de lei după această perioadă.

"Vrei să te duci eventual să-ţi cumperi tu materialele, să negociezi, să găseşti preţuri mai bune, atunci ai nevoie de o bancă mai permisivă, o bancă care să te lase să construieşti în regie proprie.", explică Dragoş Nichifor, broker de credite

În plus, e obligatoriu şi un diriginte de şantier.

"Matematica e în felul următor: dacă pe mine mă costă o casă 150.000 printr-un credit de construcţie sau m-ar costa 250 de mii printr-un credit de achiziţie - adică ăsta ar fi preţul de cumpărare - cred că este mult mai avantajos să mi-o construiesc.", menţionează Claudiu Trandafir, analist financiar

Deşi puţin vizibil în ofertele băncilor, creditul de construcţii rămâne o variantă pentru cei dispuşi să jongleze cu planuri, facturi şi nervi. Iar la final, cu rambursări anticipate şi puţină strategie, casa visurilor nu mai pare un plan aşa îndepărtat. 

Greta Neagu
Greta Neagu Like
credit credit de constructii oferte banca
Înapoi la Homepage
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se &#8220;împrumute&#8221; pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Cine este mama copilului dispărut din Sibiu. Ce spun oamenii
Cine este mama copilului dispărut din Sibiu. Ce spun oamenii
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă prefaceţi că folosiţi telefonul doar ca să evitaţi o conversaţie?
Observator » Ştiri economice » "Creditul construcţiilor" pentru cei care-şi fac casa de la zero. Care e rata la 200.000 euro împrumutaţi
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.