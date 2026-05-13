Liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri seară, de ce îşi închide comentariile pe Facebook. Şeful Partidului Social Democrat a dat vina pe boţi, spunând că nu vrea să accepte "tot felul de maşinării şi de roboţi care fac treaba foarte bine".

Marius Gîrlaşiu: Ați făcut o acuzație extrem de gravă în discursul dumneavoastră, domnule Grindeanu. Spuneați că Ilie Bolojan a avut un plan deliberat de sărăcire națională. […] Așa ați spus.

Sorin Grindeanu: Vi se pare că nu am sărăcit?

Marius Gîrlaşiu: Nu știu dacă dumneavoastră ați sărăcit.

Sorin Grindeanu: Toți am sărăcit.

Întrebat de ce nu își asumă funcția de premier, liderul PSD a declarat că partidul nu are majoritate parlamentară și că este "mult până la cincizeci şi ceva la sută".

Marius Gîrlaşiu: Ați avut șase miniștri în acest guvern. Ați asistat 10 luni pasiv la un plan de sărăcire a populației?

Sorin Grindeanu: Am fost blocați în toate aceste luni de domnul Bolojan, care a încercat și a reușit să-și impună viziunea cu forță.

Marius Gîrlaşiu: De ce nu vă asumați dumneavoastră funcția de premier, să veniți eventual cu un plan de îmbogățire a României?

Sorin Grindeanu: Cred că am răspuns mai devreme. PSD-ul, în acest moment, nu are majoritate în Parlament. Nici PNL-ul nu are. [...] Noi avem 27-28%, mai e mult până la 50 şi ceva la sută.

De ce îşi închide Grindeanu comentariile pe Facebook

Marius Gîrlaşiu: De ce vă închideți comentariile pe Facebook, atât dumneavoastră, cât și liderii Partidului Social Democrat, dar și pe pagina oficială a partidului?

Sorin Grindeanu: Foarte mulți dintre ei sunt boți, roboți și așa mai departe. Asta nu înseamnă că nu sunt și oameni reali. Sunt un om cât se poate de deschis la critici și care acceptă criticile constructive și încerc să mă corectez dacă am greșit cu ceva și să recunosc dacă am greșit. Asta nu înseamnă că trebuie să accept tot felul de maşinării şi de roboţi care fac treaba foarte bine și au făcut treaba foarte bine în aceste săptămâni.

