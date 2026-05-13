Băieţelul de cinci ani din judeţul Sibiu a fost găsit. Sute de oameni, de la luptători SAS la localnici, l-au căutat timp de trei zile. Misiunea a fost îngreunată de vremea capricioasă şi de zona periculoasă, frecventată de animale sălbatice.

Copilul a fost găsit cu ajutorul unui elicopter la aproximativ 2 km de locul dispariţiei. În prezent, micuţul este transportat la un spital din Sibiu.

Imagini dramatice surprinse din elicopter arată amploarea operaţiunii de căutare a băieţelului de cinci ani din judeţul Sibiu, dispărut zeci de ore într-o zonă sălbatică şi greu accesibilă.

Sute de oameni, de la luptători SAS la localnici, au scotocit pădurile şi versanţii în condiţii extrem de dificile şi a fost folosită inclusiv o cameră cu termoviziune. Copilul a fost găsit în cele din urmă în viaţă, spre uşurarea familiei şi a salvatorilor.

Noaptea trecută au fost în jur de 5 grade, dar temperatura resimțită a coborât spre 0 grade.

Băiețelul din Sibiu, găsit după zeci de ore de căutări

Băieţelul de 5 ani era cu tatăl său la 600 de metri de ferma familiei. Bărbatul construia un gard lângă o lizieră când copilul a fugit de lângă el.

"Băieţelul era la doi metri de mine, lângă cărare. El mergea în faţa mea, eu mergeam după el. S-a dus mai în faţă, a luat curba, când m-am dus după el nu l-am mai găsit. L-am strigat, a intrat prin tufe şi nu l-am mai găsit", a declarat Toma Zerestrea, tatăl copilului dispărut.

Luni în jurul orei 18:00, autorităţile au emis mesaj RO-Alert şi au trimis în zonă echipe de căutare-salvare cu ATV-uri, motociclete enduro şi drone. Mobilizarea localnicilor a fost impresionantă

