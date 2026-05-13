O furtună solară ar putea lovi Pământul în această seară. Unde ar putea fi vizibilă aurora boreală

O erupție solară puternică, de categoria M5.7, produsă pe 10 mai, a declanșat o spectaculoasă ejecție coronală de masă (CME) care ar putea atinge în această seară câmpul magnetic al Pământului, generând aurore boreale vizibile la latitudini înalte, relatează Space.com.

Erupția a atins punctul culminant la ora 13:39 GMT din regiunea petelor solare AR4436. Pe măsură ce regiunea activă devine tot mai vizibilă în următoarele zile, orice erupții majore sau CME pe care le produce vor avea o șansă mai mare să se îndrepte spre Pământ.

Deși cea mai mare parte a CME lansată recent pare să se deplaseze la est de Pământ, Centrul de Predicții Meteorologice Spațiale al NOAA (Administrația națională pentru oceane și atmosferă a SUA) și Oficiul Meteorologic din Marea Britanie spun că o parte din materialul solar în expansiune ar putea încă să treacă pe lângă Pământ în jurul datei de 13 mai. Dacă se întâmplă acest lucru, ar putea declanșa condiții de furtună geomagnetică minoră (G1), amplificând aurorele în nordul Statelor Unite și în Marea Britanie.

Erupțiile solare sunt clasificate folosind o scară cu categoriile A, B, C, M și X - aceasta din urmă fiind cea mai puternică categorie. Fiecare treaptă reprezintă o creștere de zece ori a producției de energie. Evenimentul din 10 mai a atins o intensitate de M 5,7, ceea ce îl face o erupție puternică capabilă să perturbe comunicațiile radio pe Pământ.

Erupția solară a declanșat o întrerupere a semnalului radio deasupra Oceanului Atlantic, potrivit Centrului de Predicții Meteorologice Spațiale al NOAA. Aceste pene de curent apar atunci când radiațiile intense de raze X și ultraviolete provenite de la erupțiile solare ionizează atmosfera superioară a Pământului, interferând cu semnalele radio de înaltă frecvență utilizate de aviatori, marinari și operatori radio amatori.

Acum aproape exact doi ani, pe 10 mai 2024, Pământul a experimentat o furtună 'extremă' G5, cea mai puternică din ultimele peste două decenii. Evenimentul istoric a produs aurore vizibile mult dincolo de intervalul lor obișnuit de latitudini mari, observatorii raportând aurore boreale la latitudini medii, cum ar fi sudul Floridei și Mexicului.

Specialiștii nu se așteaptă ca actuala ejecție coronală de masă să producă efecte similare celei din mai 2024, dar sunt totuși condiții de furtună geomagnetică minoră la sfârșitul acestei săptămâni.

Privind în perspectivă, atât Centrul de Predicție a Vremii Spațiale al NOAA, cât și Met Office-ul din Marea Britanie avertizează că ne-am putea îndrepta spre o perioadă de activitate solară mai intensă. Ambele agenții sunt de acord că există șansa unor erupții M suplimentare și poate chiar a unor erupții de clasa X în zilele următoare, pe măsură ce regiunile petelor solare AR4436 și AR4432 continuă să evolueze.

Denisa Vladislav

