Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut chiar de sub ochii tatălui, a fost găsit în viață, după o intervenție care a ținut o țară întreagă cu sufletul la gură și un deznodământ pe care mulți nu mai îndrăzneau să îl spere.

Momentul în care salvatorii ajung la băieţelul dispărut în Sibiu. A supravieţuit singur în pădure, la 0 grade

Povestea care a ținut întreaga țară cu sufletul la gură are un final fericit. Alexandru, băiețelul de doar 5 ani care a dispărut lângă ferma familiei, a fost găsit în viață după o operațiune dramatică de căutare care a mobilizat sute de oameni.

Totul a început luni, când copilul era cu tatăl său, la aproximativ 600 de metri de fermă. Bărbatul construia un gard lângă liziera pădurii, iar într-o clipă de neatenție, micuțul a dispărut.

Au urmat zeci de ore de coșmar pentru familie. Luptători SAS, salvatori, voluntari și localnici au scotocit fără oprire pădurile și versanții, în condiții extrem de dificile. Noaptea trecută au fost în jur de 5 grade, dar temperatura resimțită a coborât spre 0 grade, condiții care i-ar fi pus la grea încercare chiar și pe adulți. Au fost folosite inclusiv camere cu termoviziune, iar speranța nu a fost abandonată nicio clipă.

Miercuri, în jurul prânzului, vestea pe care toți o așteptau a venit: Alexandru a fost găsit în viață. Imaginile dramatice surprinse din elicopter arată amploarea impresionantă a operațiunii care a ținut o țară întreagă în tensiune.

În ce stare se află micuțul

Minorul dispărut din județul Sibiu a fost găsit în siguranță în extravilanul localității Sebeșu de Sus, la aproximativ 2 km de locul dispariției, în jurul orei 13:07, cu ajutorul elicopterului IGAv.

Starea de sănătate a minorului este stabilă. Acestuia i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului și urmează să fie transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

La acțiunea de cautare au fost implicați aproximativ 250 de polițiști, jandarmi, cadre ISU, voluntari, studenți ai Academiei Forțelor Terestre,specialistii IGAV, cei de la Salvamont, polițiști ai Centrului Chinologic Sibiu.

"Când un copil este în pericol, o ţară întreagă se mobilizează"

Într-o postare pe pagina de Facebook, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne arată că ministrul Cătălin Predoiu le mulţumeşte tuturor celor implicaţi în acţiunile de căutare a băieţelului.

"Ore întregi de căutări, emoţii şi speranţă. Astăzi, micuţul Alexandru din Sibiu a fost găsit în siguranţă de colegii de la IGAv. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le transmite mulţumiri şi felicitări tuturor colegilor din cadrul structurilor MAI, MApN şi voluntarilor care au luptat contracronometru pentru această minune. Poliţişti, jandarmi, pompieri, salvatori, piloţi, soldaţi, voluntari şi oameni simpli au demonstrat că, atunci când un copil este în pericol, o ţară întreagă se mobilizează", arată MAI.

Zeci de poliţişti, jandarmi, angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, salvamontişti, precum şi voluntari, împreună cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, au desfăşurat, de luni după-amiaza, ample acţiuni de căutare a minorului în vârstă de 5 ani, dat dispărut în în localitatea Sebeşu de Jos, comuna Turnu Roşu.

La acţiuni au participat poliţişti de ordine publică, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sibiu, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, echipe canine specializate din cadrul Serviciului Criminalistic, precum şi echipe din cadrul Centrului Chinologic Sibiu. În sprijinul acestora au intervenit cadre ale ISU Sibiu, jandarmi din cadrul IJJ Sibiu, echipe Salvamont, un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, precum şi voluntari, au transmis reprezentanţii IPJ Sibiu.

În acţiunea de căutare au fost folosite şi drone cu termoviziune, având în vedere că localitatea Sebeşu de Jos este situată într-o zonă cu păduri şi terenuri greu accesibile.

