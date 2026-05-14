Donald Trump și-a început vizita de stat în China cu o primire fastuoasă. Însoțit de directorii a 18 mari companii americane, printre care Elon Musk și Tim Cook, liderul de la Casa Albă va încerca să obţină avantaje economice pentru Statele Unite, inclusiv metale rare. În plus, vrea să ajutorul Chinei pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz.

Preşedintele chinez l-a aşteptat pe Donald Trump în faţa mării Săli a Poporului din Beijing. Liderii celor două mari puteri şi-au strâns mâinile după care au păşit pe covorul roşu. După ce au fost intonate imnurile Statelor Unite şi Chinei, ceremonia grandioasă a continuat pe acorduri de fanfară. Liderul de la Casa Albă a fost întâmpinat de soldaţii chinezi aliniaţi impecabil şi de mai mulţi copii care au fluturat frenetic zeci de steguleţe şi flori. Trump le-a răspuns micuţilor cu un zâmbet.

"Cred că acei copii m-au impresionat în mod deosebit. Erau fericiţi. Au fost minunaţi. De fiecare dată când a aparut vreo problemă, am rezolvat-o foarte repede. Iar relaţia dintre China şi Statele Unite va fi mai bună ca niciodată", a afirmat liderul american.

Când a aterizat în China, liderul american a fost primit tot pe covorul roşu, de 300 de tineri chinezi îmbrăcaţi în uniforme albastre, flancaţi de garda de onoară şi fanfară militară. La scara avionului l-a aşteptat vicepreşedintele Chinei, care a participat la ceremonia de investire lui Donald Trump la Casa Albă.

Elon Musk și Tim Cook l-au însoțit pe Trump în vizita din China

Donald Trump a călătorit în Air Force One cu şefii celor mai valoroase companii din lume printre care Elon Musk şi Tim Cook, directorul general Apple.

"Cei doi șefi de stat vor purta discuții aprofundate cu privire la aspectele majore ale relațiilor dintre China și Statele Unite, precum și la pacea și dezvoltarea mondială", a afirmat Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei.

Mizele vizitei sunt uriaşe. Statele Unite şi China, cele mai puternice economii din lume, vor discuta despre taxe vamale şi investiţii în energie şi agricultură. Cel mai delicat subiect va fi războiul din Iran. Liderul de la Casa Albă este nemulţumit - Xi Jinping nu s-a folosit de legăturile economice puternice pe care le are cu Teheranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz. Chinezii nu au, însă, mari aşteptări de la vizita lui Trump.

"Nu este de încredere. Are cam 80 de ani, nu? Îi place la nebunie să agite apele, începe mereu conflicte cu alte țări. Sincer, am o impresie foarte proastă despre el!". "Economia Statelor Unite este într-o fază de declin, este în scădere. Așadar, cred că vine aici pentru că dorește ca lucrurile să ia o turnură mai bună pentru el", au spus doi cetățeni chinezi intervievați de Reuters.

Xi Jinping ar putea cere prelungirea armistițiului comercial cu Statele Unite

Analiştii economici cred că Xi Jinping îi va cere lui Trump să prelungească armistiţiul comercial semnat anul trecut, care îi obligă pe americani să îngheţe taxele vamale şi pe chinezi să cumpere din nou soia, petrol şi gaze din America. La rândul lor, Statele Unite ar urma să exporte tehnologie de ultimă generaţie ca să primească permisunea de a exploata metale rare din China.

