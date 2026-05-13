Donald Trump, în vizită în China. Care vor fi subiectele abordate cu omologul chinez

Donald Trump urma să ajungă miercuri la Beijing, în prima vizită a unui președinte american în China în aproape un deceniu, în încercarea de a intensifica comerțul, în ciuda potențialelor fricțiuni legate de Taiwan și Iran.

Părăsind Washingtonul marți, într-o călătorie amânată de războiul său, Trump a declarat că se așteaptă la o "discuție lungă" cu omologul său Xi Jinping despre Iran, care se bazează pe China ca principal client pentru petrolul său sancționat de SUA, relatează AFP.

Dar a minimalizat și dezacordurile privind Iranul, spunând că Xi a fost "relativ bun, ca să fiu sincer cu dumneavoastră".

"Nu cred că avem nevoie de ajutor cu Iranul. Vom câștiga într-un fel sau altul. Vom câștiga pașnic sau altfel", a declarat Trump reporterilor la părăsirea Casei Albe.

Dar, ca un semn al nerăbdării crescânde a Beijingului pentru pace, ministrul de externe al Chinei l-a îndemnat marți pe omologul său pakistanez să intensifice eforturile de mediere între Iran și Statele Unite.

Mediatorul cheie Islamabad ar trebui "să contribuie la abordarea corectă a problemelor legate de deschiderea Strâmtorii Ormuz", a declarat Wang Yi pentru Ishaq Dar într-o convorbire telefonică, a anunțat miercuri ministerul său de externe într-un comunicat.

Călătoria din această săptămână - prima de la vizita lui Trump în 2017 - va implica discuții cu miză mare cu Xi joi și vineri, în cadrul unui itinerar încărcat care include un banchet de stat și o recepție cu ceai.

Trump a declarat luni că va discuta cu Xi despre vânzările de arme americane către Taiwan, democrația autoguvernată revendicată de China - o abatere de la insistența istorică a SUA de a nu consulta Beijingul cu privire la sprijinul său față de insulă.

Controlul Chinei asupra exporturilor de pământuri rare și relația comercială zgomotoasă a țărilor se numără printre subiectele care se așteaptă să fie abordate de șefii celor două economii principale ale lumii.

Relațiile comerciale dintre Beijing și Washington au fost tensionate în ultimii ani. Cele două părți mențin în prezent un armistițiu de un an în războiul tarifar, la care s-a ajuns la ultima întâlnire dintre Trump și Xi în Coreea de Sud, în octombrie.

Excedentul major al Chinei în comerțul cu Statele Unite l-a iritat de mult timp pe Trump, care a impus tarife vamale asupra bunurilor țării în timpul primului său mandat.

Trump va fi însoțit în China de un grup numeros de directori de afaceri americani de top, inclusiv Elon Musk și Tim Cook, a declarat Casa Albă.

Summitul mult așteptat are loc într-un moment incert pentru economia Chinei, care s-a confruntat cu dificultăți în ultimii ani cu cheltuieli interne lente și o criză prelungită a datoriilor în sectorul imobiliar, cândva înfloritor.

Războiul din Iran – lansat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie – a prezentat noi provocări în relația deja complicată dintre Beijing și Washington.

Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat luni 12 persoane și entități – inclusiv câteva cu sediul în Hong Kong – afirmând că au facilitat vânzarea și transportul de petrol iranian către China.

Vizita lui Trump va fi atent examinată în Taiwan pentru a depista orice semn de slăbire a sprijinului SUA.

Trump a insistat luni că relația sa personală cu Xi va împiedica o invazie chineză a insulei.

"Cred că vom fi bine. Am o relație foarte bună cu președintele Xi. El știe că nu vreau să se întâmple asta", a spus el.

