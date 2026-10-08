Încă un atac într-o școală din Polonia. O femeie de serviciu a fost ucisă de un adolescent de 15 ani

După atacul armat de ieri dintr-o școală din Polonia, un nou incident violent a avut loc astăzi într-o instituție de învățământ. O femeie de serviciu în vârstă de 37 de ani a fost înjunghiată mortal de un adolescent de 15 ani, scrie presa poloneză.

Un nou atac a avut loc joi dimineață într-o școală din satul Leszczydol-Nowiny, în apropiere de Wyszkow. Printre răniţi se numără un profesor şi directorul instituţiei, care au încercat să-l imobilizeze pe presupusul atacator.

Femeia de serviciu, în vârstă de 37 de ani, a fost resuscitată de echipele de intervenție, însă paramedicii nu au mai putut face nimic pentru ea, scrie Onet.

Atacatorul este un fost elev al școlii, în vârstă de 15 ani. Deocamdată nu se cunosc motivele pentru care acesta a comis atacul. Adolescentul a fost reținut, iar în continuare soarta sa va fi decisă de instanța pentru minori.

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Incidentul vine la doar o zi după un alt atac într-o instituție de învățământ din Polonia. Miercuri dimineață, la Complexul Școlar Profesional nr. 4 din Ostrolenka, un elev de 19 ani a atacat cu un cuțit și a rănit nouă persoane.

În același timp, poliția a reținut un adolescent de 17 ani din Sierpc, care avea asupra sa două cuțite și despre care autoritățile spun că plănuia „să facă ceva rău la școală”.