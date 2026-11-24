Anul 2027 va rămâne unul scump şi volatil în zona energiei, în condiţiile în care contractele pentru întregul an se situează în jurul a aproape 150 de euro/Mwh, avertizează compania de consultanţă Frames, care atrage atenţia că proiectele de investiţii vor fi trase în jos de lipsa de predictibilitate privind preţul curentului electric.

Din 2028, presiunea pe preţuri ar urma să se reducă, iar într-un scenariu de bază, preţul angro al energiei electrice ar putea să coboare spre 90 - 110 euro pe MWh în 2029 - 2030, susţin analiştii.

"România intră în 2027 cu un paradox greu de explicat investitorilor. Are unul dintre cele mai echilibrate mixuri energetice din Europa, gaze proprii, hidrocentrale, energie nucleară şi un boom al regenerabilelor. Şi totuşi, în această toamnă, a plătit în mai multe zile cel mai scump curent electric din Uniunea Europeană. Problema nu este lipsa resurselor, ci lipsa predictibilităţii. Iar în următorii ani, predictibilitatea va conta pentru competitivitatea economiei mai mult decât nivelul absolut al preţului", arată o analiză realizată de compania de consultanţă Frames.

Pentru perioada 2027 - 2030, consultanţii Frames anticipează o evoluţie în două etape. Astfel, anul 2027 va rămâne unul scump şi volatil. Potrivit datelor Frames, energia în bandă pentru primul trimestru s-a tranzacţionat în jurul a 900 de lei pe Mwh, iar contractele pentru întregul an se situează în jurul a 750 - 760 de lei pe MWh, adică aproape 150 de euro. În acelaşi timp, Ministerul Energiei estimează o creştere a facturilor de cel puţin 5%. Cât priveşte gazele, preţul pentru populaţie rămâne plafonat până la 31 martie 2027.

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Din 2028, presiunea pe preţuri ar trebui să se reducă

Analiştii remarcă însă că nici contextul internaţional nu este de natură să ajute. "Criza din Orientul Mijlociu şi blocajele de pe rutele de transport al gazului natural lichefiat au împins preţul gazelor în Europa peste 100 de euro pe MWh la sfârşitul lui octombrie, pentru prima dată din 2022. În Germania, contractele de electricitate pentru 2027 se tranzacţionează în jurul a 145 de euro pe MWh. Este practic acelaşi nivel cu cel din România, ceea ce confirmă că piaţa noastră, cuplată cu cea regională, importă volatilitatea europeană", se precizează în analiză.

Din 2028, însă, presiunea pe preţuri ar trebui să se reducă, susţin reprezentanţii Frames. Pieţele la termen indică deja preţuri mai mici pentru 2028 decât pentru 2027, iar analiştii internaţionali se aşteaptă ca noile capacităţi de lichefiere din SUA să relaxeze piaţa gazelor.

"În România, efectul cumulat al gazelor din Marea Neagră al centralelor pe gaze noi, al regenerabilelor cu preţuri contractate de 40 - 75 de euro pe MWh şi al bateriilor ar trebui să reducă vârfurile de preţ şi diferenţa dintre orele de prânz şi cele de seară".

În scenariul de bază, Frames estimează că preţul angro al energiei electrice ar putea coborî spre 90 - 110 euro pe MWh în 2029 - 2030. Condiţia este ca proiectele să fie finalizate la timp, iar piaţa europeană a gazelor să se normalizeze", se menţionează în document.

În acelaşi timp, în scenariul pesimist, cu întârzieri la reţea, o nouă criză a gazelor şi o cerere suplimentară de la centrele de date neacoperită de capacităţi noi, preţurile ar putea rămâne peste 130 de euro. Pentru consumatorul final, scăderea va fi mai mică decât pe piaţa angro, pentru că tarifele de reţea vor creşte odată cu investiţiile în transport şi distribuţie, arată condultanţii.

"Mesajul corect nu este că energia se va înjumătăţi, ci că poate deveni stabilă. Avem nevoie de o strategie energetică realistă, respectată de toate guvernele şi de o hartă publică a capacităţii disponibile în reţea.

Trebuie eliberate avizele speculative şi creat un ghişeu unic pentru marii consumatori, de la fabrici la centre de date. Nu în ultimul rând, avem nevoie de contracte pe termen lung între producători şi industrie, astfel încât gazul din Marea Neagră şi noile capacităţi să creeze valoare adăugată în România. Dacă reuşim asta, din 2028 energia poate deveni un avantaj competitiv, nu o vulnerabilitate", a declarat Adrian Negrescu, managerul Frames.

Energie la prânz, deficit seara

Analiştii Frames spun că, în următorii ani, predictibilitatea va conta pentru competitivitatea economiei mai mult decât nivelul absolut al preţului.

"Un investitor care construieşte o fabrică îşi face calculele pe 15 - 20 de ani. El poate accepta un preţ al energiei mai mare decât în alte ţări, dar nu poate accepta un preţ care se dublează de la o lună la alta şi reguli care se schimbă prin ordonanţă de urgenţă. Predictibilitatea energetică este astăzi cel mai important argument de atractivitate pe care România îl poate oferi", afirmă Adrian Negrescu.

Problema sistemului energetic românesc nu mai este cantitatea de energie produsă, ci momentul în care este disponibilă. Doar în acest an s-au conectat la reţea peste 2.500 MW noi, iar până la final de an ar urma să se mai adauge aproximativ 2.000 MW, jumătate în baterii.

Cea mai mare parte o reprezintă însă parcurile fotovoltaice, care produc din plin la prânz şi deloc după apus. În serile de iarnă, consumul urcă spre 8.600 MW, iar în zilele geroase poate ajunge la 8.800 MW. În aceste intervale, România depinde de importuri de peste 2.000 MW, plătite la preţuri foarte mari.

"Studiul de adecvanţă al Transelectrica tratează situaţia ca pe un deficit structural, nu ca pe o vulnerabilitate trecătoare. În scenariul central pentru 2027, sistemul ar putea avea peste 140 de ore pe an în care consumul nu poate fi acoperit integral din resurse proprii. Riscul cel mai mare apare în decembrie, ianuarie şi februarie, la vârfurile de dimineaţă şi de seară", atrag atenţia consultanţii. Pentru a echilibra sistemul, Transelectrica estimează că România are nevoie de aproximativ 3.000 MW de stocare până în 2027 şi de aproape 4.800 MW până în 2035. De asemenea, compania mai recomandă păstrarea temporară în rezervă a unor grupuri pe cărbune de la Rovinari şi Turceni.

Reţeaua, blocată de rezervări pe hârtie

A doua mare vulnerabilitate este reţeaua. În ultimii trei ani, operatorii de reţea au emis avize de racordare pentru aproximativ 78.000 MW, de opt ori mai mult decât puterea asigurată efectiv în sistem, arată analiştii Frames.

O parte importantă a acestor avize aparţine unor proiecte care nu vor fi construite niciodată şi care doar blochează capacitatea de reţea pentru investitorii serioşi. "Anul trecut şi-au pierdut valabilitatea avize pentru peste 9.200 MW, iar noile reguli introduc licitaţii şi garanţii pentru alocarea capacităţii.

Paradoxul rămâne însă vizibil: peste 500 MW de capacităţi noi, construite şi testate, nu pot funcţiona din motive administrative. Transelectrica are un plan de investiţii de peste 2 miliarde de euro în următorii zece ani, dar ritmul de modernizare a reţelei rămâne mult sub cel al construcţiei de centrale", se menţionează în document.

Următorii doi ani aduc totuşi cel mai amplu program de capacităţi noi din ultimele decenii. Proiectul Neptun Deep ar urma să livreze primele gaze în prima jumătate a lui 2027, iar producţia internă de gaze va creşte cu cel puţin trei sferturi. De asemenea, Centrala pe gaze de la Mintia, de aproximativ 1.700 MW, a început să livreze energie în octombrie, iar Centrala de la Iernut, de 430 MW, este aşteptată să livreze energie la începutul anului viitor.

Pe zona de regenerabile, proiectul emblematic este parcul hibrid de la Ogrezeni, din judeţul Giurgiu. Are 534 MW de panouri fotovoltaice, combinate cu un sistem de baterii de peste 1 GWh, şi presupune o investiţie de aproximativ 460 de milioane de euro. Punerea în funcţiune este estimată pentru a doua jumătate a lui 2027. La acesta se adaugă cei 2.750 MW de proiecte solare şi eoliene câştigate la a doua licitaţie de contracte pentru diferenţă, cu preţuri garantate pe 15 ani. Ministerul Energiei şi-a propus conectarea a 5.800 MW noi până la finalul lui 2027, se arată în analiza Frames.

Există şi o contrapondere importantă - intrarea în retehnologizare a Unităţii 1 de la Cernavodă, care va lipsi din sistem până în 2030, adică 700 MW de energie stabilă. Reprezentanţii Frames susţin că România poate să devenă un hub regional pentru centre de date, dar nu cu proiecte-vitrină de miliarde de euro anunţate înaintea energiei care să le alimenteze.

"Realist, până în 2030 putem atrage centre de date de 50 - 300 MW, construite lângă parcuri solare şi eoliene cu baterii, de tipul celui de la Ogrezeni, în zone în care reţeaua are capacitate disponibilă. Investitorii din acest domeniu nu întreabă doar cât costă energia, ci şi când primesc racordarea şi dacă preţul rămâne previzibil zece ani", explică Adrian Negrescu.

Costul energiei rămâne punctul slab al României

Costul energiei rămâne, însă, punctul slab al României, în condiţiile în care energia reprezintă 35 - 40% din costurile de operare a unui centru de date. Pentru consumatorii industriali, energia din România costă în jur de 0,10 - 0,14 euro pe kWh, faţă de 0,07 - 0,08 euro în Finlanda, una dintre ţările care concurează pentru aceleaşi investiţii, spun analiştii.