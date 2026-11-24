Unsprezece persoane şi-au pierdut viaţa în urma unui grav accident rutier produs în Emiratele Arabe Unite, după ce un autobuz de pasageri s-a ciocnit cu un camion. Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele tragediei, care vine la mai puţin de două săptămâni după un alt accident devastator, soldat cu 14 morţi şi 30 de răniţi.

Ministerul de Interne din Emiratele Arabe Unite a confirmat bilanțul victimelor și a anunțat că operațiunile de salvare și intervenție medicală au fost desfășurate de echipele de urgență, în colaborare cu serviciile de ambulanță, Apărarea Civilă și celelalte autorități competente.

Potrivit instituției, echipele de intervenție au asigurat zona accidentului, au acordat asistență victimelor și au gestionat circulația rutieră pentru a permite desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță, scrie Reuters.

Ancheta privind cauza coliziunii este în desfășurare

Ministerul de Interne a anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier din Ras Al Khaimah.

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Rezultatele investigației vor fi făcute publice după finalizarea verificărilor, au precizat autoritățile.

Instituția a transmis condoleanțe familiilor și apropiaților celor 11 persoane decedate și le-a urat acestora putere și răbdare în aceste momente dificile.

Totodată, Ministerul de Interne a făcut apel la populație să se informeze exclusiv din surse oficiale și să evite distribuirea zvonurilor sau a informațiilor neverificate despre accident.

O altă tragedie s-a soldat cu 14 morți în Fujairah

Accidentul din Ras Al Khaimah are loc la scurt timp după o altă tragedie rutieră produsă în Emiratele Arabe Unite. Pe 12 noiembrie, două coliziuni consecutive pe autostrada Sheikh Khalifa bin Zayed, în Fujairah, s-au soldat cu 14 morți și 30 de răniți.

Ministerul de Interne a confirmat că victimele decedate erau 10 cetățeni emiratezi și patru cetățeni indieni.

Potrivit concluziilor preliminare ale anchetei, primul accident a fost provocat de un vehicul care a lovit un camion staționat. Ulterior, un al doilea camion, care transporta două containere maritime, a intrat în coliziune cu mai multe vehicule, după care s-a răsturnat.

Accidentele s-au produs într-o zonă în care banda din dreapta fusese închisă pentru lucrări de întreținere. În total, au fost implicate 18 autoturisme și cinci camioane, conform informațiilor furnizate de autorități.

Parchetul Federal a dispus efectuarea unor expertize tehnice și verificări la fața locului pentru stabilirea cauzelor coliziunilor. Șoferul camionului a fost reținut în timp ce primea îngrijiri medicale în spital.

În urma tragediei, autoritățile au transmis avertismente șoferilor, îndemnându-i să respecte limitele de viteză, să păstreze distanța de siguranță și să acorde o atenție sporită în zonele în care traficul este încetinit.

Poliția a reiterat că respectarea regulilor de circulație și conducerea preventivă sunt esențiale pentru evitarea accidentelor și protejarea vieților omenești.