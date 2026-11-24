O crimă şocantă este anchetată în Galaţi. Un bărbat de 54 de ani este acuzat că şi-a ucis mama bolnavă şi imobilizată la pat. Martor la scena cumplită a fost chiar tatăl bărbatului, care a încercat să intervină dar a fost şi el lovit. Bătrânul a făcut infarct.

După ce și-a ucis mama și l-a lovit și pe tatălui care ulterior a făcut infart, autorul acestei crime a plecat la magazin, după care s-a întors acasă, și-a sunat sora din Spania să anunțe că mama lor este moartă, iar aceasta a sunat niște vecini.

Când au venit să verifice, l-au găsit pe el stând și uitându-se la televizor, lângă cei doi bătrâni, lângă părinții lui, care zăceau pe podea în casă. A fost chemată poliția și au venit și mai multe echipaje de la ambulanță.

Din păcate nu au mai putut face nimic pentru cei doi și au declarat decesul. A început ancheta procurorilor și ancheta criminaliștilor. A fost audiat fiul celor doi bătrâni, autorul acestei fapte.

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Nu a recunoscut nimic inițial, ieri a fost reținut și astăzi va fi dus la Tribunalul din Galați cu propunere de arestare preventivă. Cei trei locuiau în aceeaşi casă și el ar fi trebuit să aibă grijă de cei doi bătrâni care erau și bonlavi. În schimb, vecinii din sat spun că nu avea grijă de ei.

Le dădea foarte puțină mâncare și nici nu îi îngrijea. În schimb, consuma foarte des alcool și îi și bătea constant. Vineri seara și-a ucis mama, după care l-a lovit și pe tatăl său și a murit și el la scurt timp după ce au ajuns medicii.