Caz cutremurător petrecut în judeţul Neamţ. Doi părinţi au fost reținuți, după ce şi-au bătut cei cinci copii, cu vârste cuprinse între doi şi şapte ani.

Totul a ieșit la iveală după ce polițiștii au primit informații legate de modul necorespunzător în care trăiesc cei cinci minori pe care cuplul îi avea în grijă. Au pornit cercetările, iar în urma verificărilor au stabilit faptul că aceștia ar fi fost neîngrijiți și, de asemenea, ar fi fost bătuți de mai multe ori.

Patru dintre minorii au fost preluați de către reprezentanții DGASPC Neamț imediat după ce au fost demarate verificările, iar cel mai mic dintre ei, în vârstă de 2 ani, a fost luat în cursul zilei de ieri.

De altfel, acesta era și copilul celor doi, al mamei și concubinului ei, ceilalți fiind ai femeii dintr-o altă relație. Pentru faptele lor, mama și concubinul au ajuns în spatele gratiilor pentru 24 de ore.

Articolul continuă după reclamă

Astăzi urmează să fie prezentați cu propunere de arestare preventivă. Vor ajunge în fața instanței. Cercetările continuă în acest caz. A fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și rele tratamente aplicate minorilor.