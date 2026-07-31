Sunt incendii devastatoare în Europa, iar sub avertizare de călătorie este şi Grecia, ţara vizitată anual de peste un milion şi jumătate de români. Imagini apocaliptice vin din insula Creta, unde trei pompieri au murit, iar mii de turiști au fost evacuați. Pericol este şi în Paros: flăcările au ajuns peste noapte până aproape de casele oamenilor.

De azi, grecii contează şi pe sprijinul pompierilor din ţara noastră, care vor sta acolo până la 15 septembrie. Primul contigent este format din 40 de pompieri care vor lupta cu focul în regiunea Attica, la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena.

Cât despre Spania, când părea că incendiile erau pe cale să se stingă, focul a luat-o iar din loc în Castilia și León. În schimb, premierul Pedro Sánchez a anunțat că Ávila și Madrid nu mai sunt acum în stare de urgenţă.

Şi în Franţa lucrurile par să stea ceva mai bine. 84.000 de locuitori au primit permisiunea de a se întoarce la casele lor, în nouă comune din Gironde.

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Alerta rămâne însă ridicată şi pentru Turcia. Alimentate de vântul puternic, flăcările amenință stațiuni populare printre români precum Antalya, Fethiye și Ayvalik.