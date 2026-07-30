O furtună de foc s-a abătut asupra Europei, incendiile de vegetaţie fac scrum destinaţii de vacanţă frecventate de mulţi români. În Grecia, pompierii luptă cu flăcările atât pe insule, cât şi pe continent. Opt mii de oameni, majoritatea turişti, au fost evacuaţi din hoteluri pe insula Creta. Spania, Franţa şi Turcia luptă în continuare cu focul, alimentat acum si de temperaturi extreme. Echipa Observator este în peninsula iberică unde alte 12 localităţi au fost evacuate.

Alimentat de rafale de vânt atât de puternice încât făceau maşinile să se clatine, incendiul din sudul insulei Creta a scăpat repede de sub control. 8.000 de turişti şi localnici au fost evacuaţi de urgenţă din staţiunea Agia Galini. Blocaţi pe plaje sau în apropiere de ţărrm, zeci de oameni au fost salvaţi pe mare de Garda de Coastă.

Îngroziţi şi cu hainele acoperite de cenuşă, oamenii au fost debarcaţi în Salonic.

O româncă stabilită pe insulă a povestit pentru Observator cum a decurs evacuarea.

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"Turiştii peste noapte au fost evacuaţi şi duşi la o sală de sport în apropiere de Mires. Până în prezent, totul este bine", a explicat Florentina Stoica, româncă stabilită în Creta.

Chiar şi în afara hotelurilor, turiştii s-au bucurat de ospitalitatea elenă. Localnicii le-au pregatit tăvi cu mâncare.

Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru românii care merg în vacanţă în Grecia. Oamenii sunt sfătuiţi să să evite zonele afectate de incendii şi să rspecte ordinele de evacuare. Avertismentul vizează regiunea Attica de lângă Atena, Peloponez, insulele Evia, Lesbos, Chios, Samos, dar şi Cicladele şi insula Creta.

Doi pompieri greci, de 25 şi 58 de ani, şi-au pierdut viaţa în lupta cu flăcările. Vehiculul lor a fost înconjurat foc, iar cei doi au fost prinşi într-o capcană mortală.

"Pentru prima dată, două familii nu își vor mai avea copiii acasă, i-am văzut cu ochii mei", a declarat un pompier.

De mâine, grecii contează şi pe sprijinul pompierilor din ţara noastră, care vor sta acolo până la 15 septembrie. Pe drum, salvatorii români au sărit în ajutorul victimelor unui accident în Bulgaria.

Prăpăd este şi în sud-vestul Turciei. 600 de persoane au fost evacuate după ce un incendiu s-a extins într-o pădure din apropierea oraşului Muğla. O autostradă a fost închisă lângă Antalya după ce a fost acoperită de flăcări înalte de zeci de metri.

În regiunea Avila din Spania, oamenii se întorc în oraşele făcute scrum.

Cristi Popovici, reporter Observator: Această casă a ars în totalitate. Au rămas din ea doar pereții din piatră și câteva țigle din acoperiș. Iar un pic mai jos, mai multe mașini au fost făcute scrum de focul violent. Totul într-o noapte. O noapte în care flăcările au avansat extrem de rapid din cauza vântului puternic.

Vlad, un român stabilit în Spania, şi-a pierdut maşina în timpul incendiului. A povestit pentru Observator că s-a luptat cu focul cot la cot cu salvatorii.

"M-am dus repede şi am luat pompierii şi am venit aici că aveam chei de la tot, de aici, de lângă, şi am stins că deja era focul aici. Dezastru! Dezastru total, a fost iadul pe pământ aici!", a spus Vlad, român stabilit în Spania

Alţi români au trecut prin spaima vieţii.

"Am o nepoată cu mine şi a trebuit să ieşim, ca fata să nu se sperie. Era fum, cenuşă, zbura tot!", a explicat o româncă stabilită în Spania.

Peste noapte, 18 orașe spaniole au fost evacuate din cauza a patru noi incendii izbucnite în aproprierea provinciilor Zamora și León.

Între timp, Franța se luptă cu un nou val de foc, în Var. 700 de oameni şi-au părăsit locuinţele. Printre cei evacuatia se numara si superstarul George Clooney, alaturi de familie, sotia si cei doi copii. Cu toti se aflau in casa de vacanţă din Brignoles. La plecare, el i-a trimis o scrisoare primarului în care îl anunţa că va ajuta la restaurarea zonei după trecerea pericolului.

La intervenţie au participat şi pompierii români, care sunt apreciaţi de localnici si de autoritati deopotrivă pentru efortul lor.

"Localnicii și-au exprimat aprecierea și recunoştința față de eforturile tuturor echipelor de intervenție", a declarat Florin Opriş comandantul modulului.

În Marea Britanie, sute de turişti au fost evacuaţi din regiunea Suffolk, după ce un incendiu s-a apropiat periculos de mult de cea mai mare centrală nulceară a ţării.