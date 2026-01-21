O româncă, bănuită că și-a ucis bebelușul și l-a abandonat la graniță în Austria. Femeia, surprinsă de camere

O româncă este bănuită că și-a ucis bebelușul și l-a abandonat într-o geantă, lângă un coș de gunoi, la graniță în Austria. Autoritățile austriece au extins alerta pentru găsirea mamei și în Ungaria și Germania.

Descoperirea macabră a fost făcută duminică, în jurul orei 13.00. Călătorii au observat o geantă neagră sport abandonată lângă un coș de gunoi din Nickelsdorf, la trecerea de frontieră dintre Ungaria și Austria. În interior, se afla un bebeluș fără viață, după cum aveau să constate și paramedicii chemați la fața locului, scrie krone.at.

Ar fi putut naște acolo

Autopsia a dezvăluit că fetița s-a născut vie și a murit în urma unui traumatism cranio-cerebral, cel mai probabil un act violent, după cum a anunțat, miercuri, Parchetul din Eisenstadt. Imaginile de pe camerele de supraveghere de la frontieră, care nu au fost date publicității, o surprind pe femeie coborând în grabă dintr-un autobuz înmatriculat în România și mergând spre un unghi mort.

Se întoarce câteva minute mai târziu. Împreună cu șoferul de autobuz, ea pune geanta sport în care se afla copilul lângă un coș de gunoi. Acest lucru s-a întâmplat duminică în jurul orei 9 dimineața. Potrivit înregistrărilor, primele indicii arată și că bebelușul s-ar fi putut naște la fața locului.

Duminică a fost extrem de frig în Nickelsdorf, termometrul înregistrând temperaturi de până la minus opt grade Celsius. Polițiștii continuă căutările pentru a identifica femeia, șoferul și autobuzul românesc. Căutările s-au extins acum și în Germania.

