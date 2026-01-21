Europarlamentarii români care au votat să trimită acordul Mercosur la Curtea de Justiţie a UE

16 dintre cei 33 de eurodeputați români au votat în favoarea sesizării Curții de Justiție a UE în legătură cu acordul Mercosur, informează Agerpres.

Europarlamentarii români care vor să trimită acordul Mercosur la Curtea de Justiţie a UE - Hepta

Potrivit listei de vot de pe site-ul PE, Dragoş Benea, Gheorghe Cârciu, Andi Cristea, Vasile Dîncu, Gabriela Firea, Claudiu Manda, Ştefan Muşoiu, Victor Negrescu, Dan Nica şi Mihai Tudose au votat pentru trimitea acordului la CJUE.

Lor li s-a alăturat Nicolae Ştefănuţă, afiliat grupului Verzilor, precum şi membrii grupului Conservatorii şi Reformiştii Europeni (ECR), Şerban Dimitrie Sturdza, Claudiu Târziu, Georgiana Teodorescu şi Cristian Terheş. Luis Lazarus, din grupul neafiliaţilor, a votat şi el pentru trimiterea acordului la CJUE, în timp ce Diana Iovanovici Şoşoacă s-a abţinut.

Dintre eurodeputaţii români, 12 au votat împotrivă, respectiv membrii PPE Rareş Bogdan, Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Dan Motreanu, Siegried Mureşan, Virgil Popescu, Adina Vălean, Lorant Vincze şi Iuliu Winkler, precum şi cei ai grupului Renew, Eugen Tomac şi Dan Barna.

Articolul continuă după reclamă

Nouă eurodeputaţi PSD au votat şi rezoluţia depusă de grupul Patrioţi pentru Europa pentru trimiterea la CJUE a acordului, singurul dintre ei care nu a votat favorabil fiind Vasile Dîncu.

Un număr de 13 eurodeputaţi români a votat împotriva trimiterii acordului la CJUE în cazul celei de a doua rezoluţii, celor care au votat împotrivă la primul vot alăturându-li-se şi Nicu Ştefănuţă.

Diana Iovanovici Şoşoacă s-a abţinut şi la votul asupra celei de a doua moţiuni.

Parlamentul European a adoptat miercuri cu majoritate simplă de voturi o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE pentru a evalua conformitatea conţinutului acestuia cu tratatele UE.

Nu mai puţin de 334 de eurodeputaţi au votat pentru trimiterea acordului la Curte, 324 au votat împotrivă şi 11 s-au abţinut. În total, au votat 669 de eurodeputaţi.

O a doua rezoluţie, care solicita acelaşi lucru, a fost respinsă cu 225 de voturi pentru, 402 împotrivă şi 13 abţineri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰