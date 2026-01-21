Preşedintele Nicuşor Dan amână răspunsul la invitaţia ca România să facă parte din clubul mondial înfiinţat de Donald Trump sub denumirea Consiliul pentru Pace. Impactul pe care taxa exclusivistă de membru - de un miliard de dolari - l-ar avea asupra ţării noastre este unul dintre motivele invocate.

Preşedintele Nicuşor Dan a ales deocamdată calea diplomaţiei şi a prudenţei în ceea ce priveşte invitaţia trimisă de Donald Trump, tocmai pentru că România este prinsă la mijloc în acest moment între interesele economice pe care ţara noastră le are în UE şi parteneriatul strategic cu Statele Unite, de altfel parteneriatul care garantează securitatea şi apărarea naţională a României.

Administraţia Prezidenţială a transmis că şeful statului analizează pentru moment invitaţia primită din partea preşedintelui american şi ar vrea Nicuşor Dan să evalueze în această perioadă toate implicaţiile pe care le-ar avea o eventuală aderare la acest Consiliu pentru Pace inventat de Donald Trump, o organizaţie prin care preşedintele american ar vrea să înlocuiască ONU, cel puţin asta spunea Donald Trump miercuri seară într-o conferinţă de presă la Casa Albă, că în viziunea sa, acest Consiliu pentru Pace ar putea, pe viitor, să înlocuiască ONU, o organizaţie despre care liderul de la Casa Albă spune că a devenit o organizaţie ineficientă, pe care nu s-a bazat niciodată în mod serios că ar putea să rezolve conflictele internaţionale.

Mai mult, preşedintele Nicuşor Dan nu va fi prezent mâine dimineaţă la Davos, acolo unde liderul de la Casa Albă şi-ar dori ca şefii de stat şi de guvern invitaţi să facă parte din acest Consiliu pentru Pace să semneze Carta organizaţiei, însă preşedintele Nicuşor Dan va merge mâine la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, acolo unde liderii de stat şi de guvern din UE vor încerca să dea un răspuns unitar în ceea ce priveşte chestiunea Groenlandei, ameninţările SUA că vor anexa această insulă care face parte din teritoriul Regatului Danemarcei şi, de asemenea, UE va încerca să dea un răspuns în ceea ce priveşte taxele vamale anunţate de Donald Trump, taxe pe care SUA le-ar putea impune ţărilor din UE care susţin suveranitatea Groenlandei şi care nu sunt de acord cu planurile americane de anexare a acestei insule.

