Vremea de mâine 22 ianuarie. Ger puternic şi risc de polei în mai multe regiuni. Temperaturile ajung la -19°C

Vremea de mâine 22 ianuarie în Bucureşti

La Cluj, vremea va fi ușor mai caldă decât în ziua precedentă. Temperatura maximă va atinge 0 grade, iar cerul va fi variabil. Nu sunt așteptate precipitații pe parcursul zilei.

Vremea de mâine 22 ianuarie la munte

Vremea rămâne rece, cu temperaturi preponderent negative și, pe arii restrânse, cu precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, precum și în sudul Banatului și al Moldovei, unde rafalele vor atinge, în general, 40-50 km/h. Izolat, va fi ceață, asociată cu depunere de chiciură.