Vremea de mâine 22 ianuarie. Ger puternic şi risc de polei în mai multe regiuni. Temperaturile ajung la -19°C
Gerul pune stăpânire pe mai multe regiuni ale țării, în timp ce sudul intră sub influența precipitațiilor slabe și a poleiului. Noaptea aduce temperaturi extrem de scăzute în zonele intracarpatice, iar joi se anunță cu cer noros, vânt slab și condiții de ceață și chiciură, atât la câmpie, cât și la munte.
La noapte, vremea se va menține geroasă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei. Cerul va avea înnorări temporare, iar local se vor semnala precipitații slabe în regiunile sudice. Acestea vor fi sub formă de ploaie în Dobrogea și mixte în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și al Banatului. Izolat, se va depune polei, cu o probabilitate mai ridicată în Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate în zona montană înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, precum și în sudul Banatului și al Moldovei, unde rafalele vor atinge, în general, 40-50 km/h. Temperaturile minime se vor situa între -19 și 4 grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral. Pe arii restrânse, va fi ceață, asociată cu depunere de chiciură.
Vremea de mâine 22 ianuarie în ţară
În ţară, valorile termice rămân apropiate de cele normale pentru această perioadă, însă dimineața va fi ger în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei. Cerul va fi mai mult noros, iar temporar se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie în Dobrogea, mixte în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei, local în Oltenia, Transilvania și sudul Banatului și cu totul izolat în celelalte regiuni. În primele ore ale intervalului, pe arii restrânse se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -2 și 6 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -9 și 3 grade. Pe alocuri, va fi ceață, asociată izolat cu depunere de chiciură.
Vremea de mâine 22 ianuarie în Bucureşti şi Cluj
În București, regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, iar în primele ore ale intervalului se vor semnala precipitații slabe mixte, cu posibile depuneri de polei. Vântul va sufla, în general, slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 2…3 grade, iar minima va fi cuprinsă între -1 și 0 grade. Pe parcursul nopții, vor fi condiții de ceață.
La Cluj, vremea va fi ușor mai caldă decât în ziua precedentă. Temperatura maximă va atinge 0 grade, iar cerul va fi variabil. Nu sunt așteptate precipitații pe parcursul zilei.
Vremea de mâine 22 ianuarie la munte
Vremea rămâne rece, cu temperaturi preponderent negative și, pe arii restrânse, cu precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, precum și în sudul Banatului și al Moldovei, unde rafalele vor atinge, în general, 40-50 km/h. Izolat, va fi ceață, asociată cu depunere de chiciură.
