Acordul comercial Mercosur, cu Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay va aduce preţuri mai mici la carne de vită, cafea şi fructe, cred economiştii. Fermierii locali atacă, însă, concurenţa. Spun că agricultura noastră va avea de suferit şi că în magazine va apărea marfă de slabă calitate şi cu unele chimicale interzise de Uniunea Europeană.

Ministrul Agriculturii este de acord cu fermierii care văd probleme în acordul cu cele patru ţări din America de Sud. "Sunt preţuri de trei ori mai mici decât cele la nivelul Uniunii Europene şi ar afecta foarte mult producătorii noştri", a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii. "Noi avem foarte multe restricţii, America de Sud are un plan de 3.600 de substanţe ca şi avantaj faţă de Europa. Sunt interzise aceste substanţe", a declarat Cezar Gheorghe, fermier.

Dezavantajos pentru unii, avantajos pentru cumpărători, cred economiştii

Deşi Uniunea Europeană controlează strict importurile, unii specialişti cred că importatorii de mâncare din America de Sud vor găsi "portiţe". "Mi-este teamă ca ţări precum Germania, Franţa, Spania din vestul Europei să cumpere produse semifabricate sau materii prime, să le reambaleze şi să le vândă pe pieţele din România ca marcă proprie în hypermarket. Vor apărea foarte multe produse cu documente "spălate", albite, laboratoarele din România nu vor putea face faţă", a declarat Dorin Cojocaru, specialist în industria alimentară. "Am solicitat o perioadă de doi ani de tranziţie. Să avem timpul necesar să dotăm aceste laboratoare pentru a verifica aceste produse, astfel încât să protejem consumatorii români", a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

Dezavantajos pentru unii, avantajos pentru cumpărători, cred economiştii care spun că acordul va aduce oamenilor la raft o ofertă mult mai bogată de carne de pui, carne de vită, zahăr, soia sau cafea la preţuri mai avantajoase. Specialiştii avertizează, însă, că mărfurile din America de Sud nu vor fi mult mai ieftine. Acordul prevede o clauză de suspendare dacă preţurile vor scădea cu peste 5%. "Au fost introduse nişte cote extrem de drastice, cantitative, pe ce înseamnă importuri. Latino-americanii nu vor putea aduce fără tarife în Europa decât echivalentul a 1,5% pentru vită şi chiar mai puţin pentru pui din producţia europeană. În niciun caz nu vor fi pieţele europene inundate", a declarat Corina Murafa, specialist în sustenabilitate.

Fermierii francezi continuă protestele față de acordul UE–Mercosur. Au blocat porturi precum La Pallice și Le Havre, unde verifică importurile alimentare, și au declanșat un protest major pe autostrada A1, în Pas-de-Calais, pe una dintre cele mai circulate artere ale Franței.

