Întâlnire Nicuşor Dan-Erdogan la Istanbul. Securitatea regională şi Summitul NATO, pe agenda discuţiilor

Preşedintele Nicuşor Dan participă sâmbătă, la Istanbul, alături de omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR "Contraamiral August Roman", potrivit Agerpres.

Întâlnire Nicuşor Dan-Erdogan la Istanbul. Ce vor discuta cei doi lideri după ceremonia navală - Hepta

Potrivit unui comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale, ceremonialul de la Şantierul Naval Istanbul marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forţelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru dislocarea sa către ţară.

"Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere şi reacţie, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acţiune navală - suprafaţă, antiaerian şi antisubmarin - şi poate executa misiuni de interzicere a acţiunilor inamice, protecţia infrastructurii critice şi a forţelor proprii, apărarea comunicaţiilor maritime şi altele", se arată în comunicat.

Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, preşedintele Nicuşor Dan va avea şi o întrevedere cu preşedinte Recep Tayyip Erdogan, pentru a discuta despre priorităţile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională şi pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.