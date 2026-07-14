Orientul Mijlociu a revenit la starea de război. Pentru a treia noapte la rând, armata americană a bombardat ţinte din Iran, care a răspuns cu atacuri împotriva petrolierelor şi bazelor militare ale Statelor Unite. Un marinar a murit şi alţi opt au fost răniţi în Strâmtoarea Ormuz, pe care Donald Trump promite să o deschidă curând, dar cu un preţ. Fiecare navă va achita o taxă de 20% din costul încărcăturii. Noile tensiuni au făcut ca preţul barilului de petrol să crească.

Cinci ore a durat atacul american din timpul nopţii. Au fost lovite zeci de ţinte militare. În premieră, Statele Unite au folosit dronele maritime pentru a distruge infrastructura folosită de Gardienii Revoluţiei. "Ţintele au fost o instalaţie de reparaţii navale şi un submarin. Centrul de Comandă al Statelor Unite spune că au fost lovite ţinte maritime, capabilităţi de pe coastă şi aparatură folosită pentru lansarea rachetelor şi a dronelor", spune Mike Tobin, reporter FoxNews.

Iranul a răspuns cu zeci de rachete de croazieră

Iranul a răspuns cu zeci de rachete de croazieră care au lovit două petroliere din Emiratele Arabe Unite şi o navă-cisternă norvegiană încărcată cu produse chimice. Alte proiectile au fost lansate către Bahrain şi Iordania. Bombardamentele au avut loc la o zi după ce Donald Trump a anunţat că va reimpune blocada pentru porturile iraniene şi că marina americană va redeschide Strâmtoarea Ormuz. "Cred că, la final, vom ajunge să controlăm (n.red. Strâmtoarea Ormuz) complet. Vreau să fim despăgubiţi pentru că protejăm o regiune foarte bogată a lumii. Cheltuim bani. Vom fi despăgubiţi pentru protecţia pe care o oferim de ţările pe care le ajutăm. Vorbim de Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

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Trump isi propune si ca navele care tranzitează ruta maritimă să achite o taxă de 20% din valoarea încărcăturii. O propunere catalogat de preşedintele Braziliei drept piraterie. "O ţară importantă precum Statele Unite, despre care cred că a luptat mult timp împotriva pirateriei, nu se poate comporta astăzi ca un pirat", a declarat Luiz Inacio Lula da Silva, preşedintele Braziliei. În schimb, Dubaiul vrea să construiască un nou port în partea de est a ţării pentru a ocoli astfel Strâmtoarea Ormuz.