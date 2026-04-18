Cel mai periculos scenariu în Ormuz: interceptarea sau urcarea trupelor SUA la bordul unui petrolier chinez

Transporturile de energie devin tot mai mult un instrument de politică externă, în timp ce administraţia preşedintelui american Donald Trump încearcă să menţină două blocade maritime pe părţi opuse ale globului, transmite CNBC, citat de news.ro.

Statele Unite au iniţiat o blocadă navală împotriva navelor iraniene în şi în jurul Strâmtorii Ormuz, o rută strategică esenţială pentru transportul global de petrol, în încercarea de a exercita presiuni economice asupra Iranului şi de a pune capăt crizei din Orientul Mijlociu. Măsura a stârnit îngrijorări la Beijing, China fiind de mult timp cel mai mare cumpărător de petrol iranian. Autorităţile chineze au descris blocada drept ”iresponsabilă şi periculoasă”.

La rândul său, Iranul a anunţat vineri că Strâmtoarea Ormuz este "complet deschisă" traficului comercial, după anunţul armistiţiului dintre Israel şi Liban. În acelaşi timp, Statele Unite au impus o blocadă de facto asupra combustibilului destinat Cubei, ameninţând că vor aplica tarife oricărei ţări care livrează petrol statului insular condus de regimul comunist. Rusia a încălcat deja această blocadă americană după ce a livrat Cubei un transport de aproximativ 100.000 de tone de petrol brut, iar Moscova a promis că va continua să aprovizioneze insula cu resurse energetice vitale.

Experţii în sancţiuni şi analiştii avertizează că cele două blocade ridică întrebări despre disponibilitatea administraţiei Trump de a răspunde provocărilor la adresa autorităţii maritime americane, mai ales înaintea summitului dintre Donald Trump şi liderul chinez Xi Jinping, programat luna viitoare. Brett Erickson, expert în sancţiuni şi partener principal la Obsidian Risk Advisors, a declarat că este foarte probabil ca un al doilea petrolier rusesc să ajungă în Cuba în următoarele săptămâni, subliniind contradicţiile poziţiei Washingtonului.

"Când petrolierul Anatoly Kolodkin a acostat la terminalul petrolier Matanzas, a făcut-o cu încălcarea directă a sancţiunilor americane. Licenţa GL-134 fusese deja modificată în GL-134A, care exclude explicit livrările către Cuba. Washingtonul a ales pur şi simplu să nu aplice sancţiunea", a spus Erickson într-un mesaj trimis CNBC. "Trump a declarat apoi public că nu îl deranjează dacă Rusia livrează petrol Cubei. După această poziţie şi după ce prima navă nu a fost interceptată sau măcar hărţuită, devine dificil din punct de vedere politic să acţionezi împotriva unei a doua nave", a adăugat el.

CNBC a solicitat un punct de vedere de la Casa Albă, dar nu a primit încă un răspuns. Blocada americană din Strâmtoarea Ormuz, începută luni, a reprezentat o escaladare semnificativă a conflictului, chiar dacă la 7 aprilie fusese convenită o pauză a ostilităţilor. Totuşi, Trump a sugerat joi că războiul cu Iranul ar putea să se încheie "destul de curând". Liderul american a menţionat şi posibilitatea unei noi runde de negocieri directe între oficiali americani şi iranieni "probabil, poate, weekendul viitor".

În ceea ce priveşte Strâmtoarea Ormuz, Erickson a spus că scenariul de escaladare cel mai periculos nu ar implica un petrolier din "flota fantomă" a Rusiei, ci o navă legată de China sau sub pavilion chinez care transportă petrol iranian. El a explicat că secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunţat că Washingtonul nu va reînnoi licenţa generală care permitea temporar vânzarea petrolului transportat pe mare din Rusia şi Iran în timpul războiului. Licenţa expiră la ora 00:01 duminică.

Din acel moment, rafinăriile chineze vor redeveni principalul cumpărător al oricărui petrol iranian care reuşeşte să fie exportat. "Mişcarea logică a Iranului, din perspectiva strategiei de stat, ar fi să testeze blocada cu un petrolier legat de China sau sub pavilion chinez. Asta ar pune Washingtonul într-o poziţie extrem de delicată: interceptarea sau urcarea la bordul unei nave chineze cu câteva săptămâni înaintea discuţiilor Trump-Xi ar însemna o escaladare de cu totul altă magnitudine. Scufundarea unei nave ar fi de neconceput", a spus Erickson.

China, care a susţinut de mult timp regimul de la Teheran, a criticat dur blocada americană din Strâmtoarea Ormuz. Ministerul chinez de Externe a declarat la începutul săptămânii că blocada asupra uneia dintre cele mai importante rute petroliere din lume, combinată cu creşterea desfăşurărilor militare, riscă să submineze "o situaţie de armistiţiu deja fragilă". Analistul de politică externă Max Boot, expert al Council on Foreign Relations, a remarcat că Statele Unite au permis totuşi unui petrolier rusesc să ajungă în Cuba luna trecută.

"În timp ce aplică o blocadă nedeclarată asupra Cubei, Statele Unite au permis unui petrolier rusesc să ajungă pe insulă, aparent pentru că Trump nu a dorit o confruntare cu Rusia", a scris Boot într-un articol publicat online marţi. "Este pregătit acum să rişte o confruntare cu Beijingul, chiar înainte de summitul cu Xi Jinping, dacă marina americană opreşte petrolierele care transportă petrol către China?", a adăugat el. Casa Albă a anunţat că mult aşteptata întâlnire dintre Donald Trump şi Xi Jinping va avea loc la Beijing în zilele de 14 şi 15 mai.

